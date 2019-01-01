Артист №1 покажет высокотехнологичное шоу мирового уровня.

Олег Винник раскрыл одну из ключевых "фишек" мегаконцерта в столичном Дворце спорта Пресс-служба

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Приближается грандиозный завершающий концерт тура Олега Винника с программой "Роксолана". Позади – десятки городов и аншлагов, столицу певец традиционно оставил «на десерт».

Концерт в киевском Дворце спорта прогремит в последние дни осени – 21 ноября. Специально для этого музыкального события артист и его команда готовят масштабное высокотехнологичное шоу и уже сегодня готовы приоткрыть завесу предстоящего перфоманса.

Пресс-служба

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Режиссером-постановщиком шоу выступит одна из самых востребованных украинских режиссеров и клипмейкеров Катя Царик. Уже разработана концепция проведения концерта, ключевой «изюминкой» станет сценография, которая на протяжении выступления будет меняться 8 раз. Конструкция и дизайн сцены пока что не разглашаются, однако они также обещают удивить.

Пресс-служба

В настоящее время ведется активная работа над технической стороной сценических решений, для максимальной синхронизации всех элементов шоу лучшие специалисты по тайм-коду прописывают свет, виджеинг, спецэффекты. Мы делаем шоу мирового уровня, большинство технических решений будут реализованы впервые в нашей стране, - интригует режиссер-постановщик Катя Царик. - Общая концепция задумана максимально зрелищно и лаконично в стиле "поп-рок шоу". В центре – Артист, все элементы сценографии - свет, виджеинг, пиротехника - будут дополнением к потрясающему вокалу и харизме Олега.

Пресс-служба

Напомним, прошлогоднее шоу Олега Винника в столичном Дворце спорта с программой "Ты в курсе" побило рекорд по доле смотрения телеверсии концерта и просмотрам на YouTube. Во время первого выхода концерта в эфире телеканала “Украина“ его посмотрел каждый пятый украинец.

Пресс-служба

Ранее мы писали, что Оля Полякова выступила против эйджизма на известном шоу.

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