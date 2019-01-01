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Селена Гомес выпустила песню о роковой страсти - в Сети решили, что к Биберу

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Певица спела в новой композиции, что потеря прошлой любви привела ее к поискам самой себя.

Селена Гомес выпустила песню об убийственной страсти - фанаты уверены, что она о Бибере
Селена Гомес выпустила песню об убийственной страсти - фанаты уверены, что она о Бибере
ivona.bigmir.net

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Американская певица и актриса 27-летняя Селена Гомес, которая не так давно призналась, что тяжело переживала разрыв с музыкантом Джастином Бибером, выпустила новую песню о страсти, истощающей и способной убить. Композиция под названием “Lose You to Love Me” появилась на Youtube.

Баллада рассказывает о тяжелых отношениях, которые “высасывали“ энергию и так и не смогли перерасти в настоящую любовь. 

Этот танец нежно убивал меня, - поет Селена.

В итоге девушка приходит к выводу, что, когда закончились эти отношения - она смогла найти путь к себе самой. Название композиции переводится как “потерять тебя, чтобы полюбить меня“. Фанаты Селены предположили, что трек посвящен Джастину Биберу, отношения с которым были эмоциональными и закончились бурным расставанием.

Я хочу, чтобы люди чувствовали надежду и знали, что выход из любой сложившейся ситуации может сделать тебя сильнее и лучшей версией себя, – написала Селена.

Ранее мы писали, что Селена Гомес напугала поклонников депрессивным фото.

 

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Теги: Селена Гомеc, премьера песни, Джастин Бибер
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Источник: ivona.bigmir.net

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