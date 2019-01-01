Селена Гомес выпустила песню о роковой страсти - в Сети решили, что к Биберу
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Американская певица и актриса 27-летняя Селена Гомес, которая не так давно призналась, что тяжело переживала разрыв с музыкантом Джастином Бибером, выпустила новую песню о страсти, истощающей и способной убить. Композиция под названием “Lose You to Love Me” появилась на Youtube.
Баллада рассказывает о тяжелых отношениях, которые “высасывали“ энергию и так и не смогли перерасти в настоящую любовь.
Этот танец нежно убивал меня, - поет Селена.
В итоге девушка приходит к выводу, что, когда закончились эти отношения - она смогла найти путь к себе самой. Название композиции переводится как “потерять тебя, чтобы полюбить меня“. Фанаты Селены предположили, что трек посвящен Джастину Биберу, отношения с которым были эмоциональными и закончились бурным расставанием.
Я хочу, чтобы люди чувствовали надежду и знали, что выход из любой сложившейся ситуации может сделать тебя сильнее и лучшей версией себя, – написала Селена.
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