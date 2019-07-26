Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Селена Гомес откровенно заговорила о психическом здоровье

Комментариев: 0
Певица заявила, что справляется со своим состоянием самостоятельно.
Селена Гомес откровенно заговорила о психическом здоровье
Селена Гомес откровенно заговорила о психическом здоровье
https://www.instagram.com/selenagomez/

Читай также: Селена Гомес вернулась в Instagram после длительного перерыва

Американская певица Селена Гомес, которая рассказа о разрыве с Джастином Бибером, призналась, что ее депрессия, внезапно захлестнувшая звезду, буквально не позволяла ей жить. Сейчас Гомес научилась справляться с беспокойным состоянием.

Читай также: 51-летняя Селин Дион снялась в новом клипе без макияжа

О своей депрессии Селена Гомес впервые публично рассказала на торжественном ужине в честь ежегодной премии McLean Award, которую присуждают людям, повысившим общественную осведомленность о психическом здоровье.

В прошлом году я страдала психически и эмоционально ... Я не могла улыбаться и делать вид, что все в порядке ... Мне казалось, что вся моя боль и мое беспокойство захлестнули меня сразу, и это был один из самых страшных периодов в моей жизни, - поведала экс-возлюбленная Бибера.

Исполнительница добавила, что сейчас чувствует себя намного лучше, но ее борьба продолжается. Она чувствует себя намного лучше, поскольку может контролировать мысли эмоции “больше, чем когда-либо“. В этом ей помогли специалисты.

А недавно Хейли Бибер снялась для Vogue Australia и рассказала о семейной жизни.

Поделись:
Теги: Селена Гомес, депрессия, певица, психическое здоровье
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь