Селена Гомес откровенно заговорила о психическом здоровье

Певица заявила, что справляется со своим состоянием самостоятельно.

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Американская певица Селена Гомес, которая рассказа о разрыве с Джастином Бибером, призналась, что ее депрессия, внезапно захлестнувшая звезду, буквально не позволяла ей жить. Сейчас Гомес научилась справляться с беспокойным состоянием.

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О своей депрессии Селена Гомес впервые публично рассказала на торжественном ужине в честь ежегодной премии McLean Award, которую присуждают людям, повысившим общественную осведомленность о психическом здоровье.

В прошлом году я страдала психически и эмоционально ... Я не могла улыбаться и делать вид, что все в порядке ... Мне казалось, что вся моя боль и мое беспокойство захлестнули меня сразу, и это был один из самых страшных периодов в моей жизни, - поведала экс-возлюбленная Бибера.

Исполнительница добавила, что сейчас чувствует себя намного лучше, но ее борьба продолжается. Она чувствует себя намного лучше, поскольку может контролировать мысли эмоции “больше, чем когда-либо“. В этом ей помогли специалисты.

А недавно Хейли Бибер снялась для Vogue Australia и рассказала о семейной жизни.