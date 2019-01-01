Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Анна Курникова подогрела слухи о тайной свадьбе с Энрике Иглесиасом

Комментариев: 0
Возлюбленная испанского певца Энрике Иглесиаса неожиданно сменила фамилию.
Анна Курникова подогрела слухи о тайной свадьбе с Энрике Иглесиасом
Анна Курникова подогрела слухи о тайной свадьбе с Энрике Иглесиасом
instagram.com/annakournikova

Известный испанский певец Энрике Иглесиас и его возлюбленная, российская теннисистка и модель Анна Курникова вместе уже 18 лет. Однако звездная пара не спешила играть свадьбу. Даже после рождения двойняшек Николаса и Люси в 2017 году влюбленные официально не оформили свои отношения.

Читай также: Энрике Иглесиас показал подросшую дочь от Анны Курниковой

Но на днях Анна неожиданно для всех сменила фамилию в своем аккаунте в Instagram. Вместо прежнего имени Анна Курникова на странице указана двойная фамилия - Анна Курникова Иглесиас.

Подписчики бывшей спортсменки решили, что таким образом она намекнула на тайную свадьбу с Энрике. Однако официальных комментариев от звездной пары пока не было.

Скриншот

Напомним, ранее Энрике Иглесиас откровенно рассказал об интимной жизни с Анной Курниковой.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Анна Курникова, Энрике Иглесиас
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь