Анна Курникова подогрела слухи о тайной свадьбе с Энрике Иглесиасом

Возлюбленная испанского певца Энрике Иглесиаса неожиданно сменила фамилию.

Известный испанский певец Энрике Иглесиас и его возлюбленная, российская теннисистка и модель Анна Курникова вместе уже 18 лет. Однако звездная пара не спешила играть свадьбу. Даже после рождения двойняшек Николаса и Люси в 2017 году влюбленные официально не оформили свои отношения.

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Но на днях Анна неожиданно для всех сменила фамилию в своем аккаунте в Instagram. Вместо прежнего имени Анна Курникова на странице указана двойная фамилия - Анна Курникова Иглесиас.

Подписчики бывшей спортсменки решили, что таким образом она намекнула на тайную свадьбу с Энрике. Однако официальных комментариев от звездной пары пока не было.

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Напомним, ранее Энрике Иглесиас откровенно рассказал об интимной жизни с Анной Курниковой.

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