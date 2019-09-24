Энрике Иглесиас показал подросшую дочь от Анны Курниковой

Певец Энрике Иглесиас поделился милым видео со своей дочерью.

Известный испанский исполнитель Энрике Иглесиас обожает делиться с поклонниками забавными роликами со своими детьми. Артист и его возлюбленная, российская теннисистка и модель Анна Курникова воспитывают близнецов - сына Николаса и дочь Люси, которые появились на свет 16 декабря 2017 года.

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Так, на днях 44-летний Энрике опубликовал милое видео с дочерью. На кадрах можно увидеть, как маленькая Люси демонстрирует свои танцевальные умения под детскую песню “The Wheels on the Bus“.

Сначала звездный отец и его дочка повторяли друг за другом движения, а позже Иглесиас взял на руки малышку и начал кружить ее. Кроме того, в ролике можно услышать, как возлюбленная певца и мама его детей, 38-летняя Анна Курникова напевает песенку на заднем плане.

Ранее жена Энрике Иглесиаса устроила зажигательные танцы в купальнике.

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