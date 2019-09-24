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Энрике Иглесиас показал подросшую дочь от Анны Курниковой

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Певец Энрике Иглесиас поделился милым видео со своей дочерью.
Энрике Иглесиас показал подросшую дочь от Анны Курниковой
Энрике Иглесиас показал подросшую дочь от Анны Курниковой
Getty Images

Известный испанский исполнитель Энрике Иглесиас обожает делиться с поклонниками забавными роликами со своими детьми. Артист и его возлюбленная, российская теннисистка и модель Анна Курникова воспитывают близнецов - сына Николаса и дочь Люси, которые появились на свет 16 декабря 2017 года.

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Так, на днях 44-летний Энрике опубликовал милое видео с дочерью. На кадрах можно увидеть, как маленькая Люси демонстрирует свои танцевальные умения под детскую песню “The Wheels on the Bus“.

Сначала звездный отец и его дочка повторяли друг за другом движения, а позже Иглесиас взял на руки малышку и начал кружить ее. Кроме того, в ролике можно услышать, как возлюбленная певца и мама его детей, 38-летняя Анна Курникова напевает песенку на заднем плане. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Допис, поширений Enrique Iglesias (@enriqueiglesias)

Ранее жена Энрике Иглесиаса устроила зажигательные танцы в купальнике.

 

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Теги: Энрике Иглесиас
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Источник: Ivonа bigmir)net

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