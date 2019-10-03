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Энрике Иглесиас растрогал Сеть редким фото с подросшим сыном

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Испанский певец Энрике Иглесиас показал новое семейное фото.
Энрике Иглесиас растрогал Сеть редким фото с подросшим сыном
Энрике Иглесиас растрогал Сеть редким фото с подросшим сыном
Getty Images

Известный испанский исполнитель Энрике Иглесиас поделился с поклонниками новым семейным снимком. Артист и его возлюбленная, российская теннисистка и модель Анна Курникова воспитывают близнецов - сына Николаса и дочь Люси, которым 16 декабря исполнится 2 года.

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На днях 44-летний певец разместил на своей странице в Instagram трогательное фото с сыном. На свежем кадре звездный отец держит на руках малыша Николаса. Скорее всего, Иглесиас сам сделал снимок, поэтому на селфи можно рассмотреть только лица певца и его сынишки.

Мне кажется, что у него мои гены, - подписал фото Энрике.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I think he’s got my genes 😉#myrussianmeatball

Допис, поширений Enrique Iglesias (@enriqueiglesias)

Напомним, ранее Энрике Иглесиас показал подросшую дочь от Анны Курниковой.

 

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Теги: Энрике Иглесиас
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Источник: Ivonа bigmir)net

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