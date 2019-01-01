Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Сам на Сам": Премьера нового клипа группы A.R.M.I.A

Комментариев: 0
A.R.M.I.A презентовала долгожданный клип на песню "Сам на сам".
"Сам на Сам": Премьера нового клипа группы A.R.M.I.A
"Сам на Сам": Премьера нового клипа группы A.R.M.I.A
Пресс-служба

Читай также: Надя Дорофеева рассекретила ТОП-7 своих привычек - Видео

Украинская группа A.R.M.I.A выпустила новый клип на песню “Сам на сам“. Автором музыки и слов стала Айна Вильберг, а режиссёром видео выступил Сергей Кравченко.

“Это видео работа и песня для нас очень особенны! В этом клипе каждая из нас оголила свои чувства! Какими бы не были ситуации в жизни, не существует таких преград и стен между двумя любящими сердцами, чтобы запретить им любить и чувствовать друг друга!“, - прокомментировала группа.

Ранее мы писали, что британская певица Charli XCX сняла клип на Троещине.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: A.R.M.I.A
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь