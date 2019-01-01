A.R.M.I.A презентовала долгожданный клип на песню "Сам на сам".

"Сам на Сам": Премьера нового клипа группы A.R.M.I.A Пресс-служба

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Украинская группа A.R.M.I.A выпустила новый клип на песню “Сам на сам“. Автором музыки и слов стала Айна Вильберг, а режиссёром видео выступил Сергей Кравченко.

“Это видео работа и песня для нас очень особенны! В этом клипе каждая из нас оголила свои чувства! Какими бы не были ситуации в жизни, не существует таких преград и стен между двумя любящими сердцами, чтобы запретить им любить и чувствовать друг друга!“, - прокомментировала группа.

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