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Британская певица Charli XCX сняла клип на Троещине - видео

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Поп-звезда Charli XCX сняла клип на песню "White Mercedes" в одном из районов Киева.
Британская певица Charli XCX сняла клип на Троещине - видео
Британская певица Charli XCX сняла клип на Троещине - видео
instagram.com/charli_xcx

Еще один всемирно известный исполнитель снял видео в Украине. Так, в четверг, 10 октября, состоялась премьера нового клипа известной британской певицы Charli XCX, съемки которого прошли в Киеве. 

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Ролик на песню “White Mercedes“ сняли на пустыре в киевском районе Троещина. Отметим, что эта локация уже появлялась в клипах таких зарубежных артистов, как Foals, Paolo Nutini и MØ.

По сюжету видео 27-летняя Charli XCX, настоящее имя которой Шарлотта Эмма Эйтчисон,танцует на крыше машины, поет в подвешенном состоянии, а также наблюдает за уничтожением автомобилей.

Ранее Мишель Андраде устроила жаркие танцы с Франциско Гомесом в клипе “Не знаю“.

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Теги: Charli XCX
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Источник: Ivonа bigmir)net

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