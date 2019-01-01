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Мишель Андраде устроила жаркие танцы с Франциско Гомесом в клипе "Не знаю"

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Подопечная Потапа Мишель Андраде сняла клип на песню "Не знаю" с судьей "Танців з зірками 2019".
Мишель Андраде устроила жаркие танцы с Франциско Гомесом в клипе "Не знаю"
Мишель Андраде устроила жаркие танцы с Франциско Гомесом в клипе "Не знаю"
Скриншот

Популярная украинская исполнительница боливийского происхождения Мишель Андраде порадовала поклонников новым жарким роликом. Звезда презентовала новый клип на украиноязычную песню “Не знаю“.

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Презентация видео состоялась в четверг, 10 октября, на официальном Youtube-канале певицы. Режиссерами новой видеоработы Андраде стали Максим Шелковников и Денис Маноха.

Отметим, что главную роль в видеоклипе получил известный хореограф и судья проекта “Танці з зірками 2019“ Франциско Гомес. По сюжету видео “Не знаю“ влюбленные Мишель и Гомес танцуют под луной и проливным дождем.

Ранее Мишель Андраде и T-Fest выпустили провокационный хит “PAPI“.

 

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Теги: Мишель Андраде, Франциско Гомес
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Источник: Ivonа bigmir)net

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