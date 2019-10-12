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Леся Никитюк удивила новым цветом волос: фото

Комментариев: 1
Ведущая решила сменить наскучивший образ блондинки.
Леся Никитюк удивила новым цветом волос
Леся Никитюк удивила новым цветом волос
ivona.bigmir.net

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Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая готовила чай Насте Каменских, неожиданно поменяла образ. Девушка сменила цвет волос и похвасталась преображением в своем Инстаграм.

Теперь кудри Леси стали розовыми. В подписи к фото Никитюк предложила фолловерам угадать, что побудило ее к смене имиджа.

Красную ниточку на левой руке заметили? Или сразу на волосы посмотрели? Да, перекрасилась. Как думаете почему? 1. Будет что-то интересное. 2. Психанула. 3. Джареду не нравятся блондинки. Пишите свой вариант у комментариях, ‒ написала телезвезда.

Поклонникам Леди Ле пришелся по вкусу новый образ ведущей: 

  • Тебе очень идет!
  • Обворожительная Леся! Новое шоу на носу?
  • Шикарно, - пишут фолловеры.

Накануне Леся Никитюк запостила забавный кадр из торгового центра.

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Теги: Леся Никитюк, ведущая, цвет волос
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Комментариев (1)
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navigator2    12.10.2019, 19:00
Оценка:  0
navigator2
ех, леська краще б повернулась в колгосп
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