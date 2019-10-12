Леся Никитюк удивила новым цветом волос: фото
Ведущая решила сменить наскучивший образ блондинки.
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Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая готовила чай Насте Каменских, неожиданно поменяла образ. Девушка сменила цвет волос и похвасталась преображением в своем Инстаграм.
Теперь кудри Леси стали розовыми. В подписи к фото Никитюк предложила фолловерам угадать, что побудило ее к смене имиджа.
Красную ниточку на левой руке заметили? Или сразу на волосы посмотрели? Да, перекрасилась. Как думаете почему? 1. Будет что-то интересное. 2. Психанула. 3. Джареду не нравятся блондинки. Пишите свой вариант у комментариях, ‒ написала телезвезда.
Поклонникам Леди Ле пришелся по вкусу новый образ ведущей:
- Тебе очень идет!
- Обворожительная Леся! Новое шоу на носу?
- Шикарно, - пишут фолловеры.
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