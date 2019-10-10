"Выглядит секси": Потап исподтишка сфотографировал Каменских и слил фото в Сеть
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Украинский продюсер, исполнитель Алексей Потапенко, который недавно женился на певице Насте Каменских, продолжает делиться с поклонниками маленькими радостями семейной жизни с супезвездой. Так, в Инстаграм Потап выставил фото Каменских, сделанные дома на кухне после концерта. Певица позирует на фоне кухонного шкафа в эффектном кожаном наряде с короткой юбкой и миниатюрной курточкой. У артистки высокая прическа и яркий макияж. Настя надувает губки, фотографируя себя на телефон, напротив нее на столике стоит букет ярких цветов. В подписи к своим фото, сделанным исподтишка, счастливый супруг отметил, что очень любит, когда Настя приходит с концерта в нарядной одежде.
Прикольно жить с суперзвездой, она иногда возвращается домой в крутых нарядах и классном настроении и выглядит невероятно секси, - написал Потап.
Прикольно жить с суперзвездой, она иногда возвращается домой в крутых нарядах и классном настроении и выглядит невероятно секси @kamenskux It's fun to live with a superstar, sometimes she comes home in cool outfits and in good mood and looks incredibly sexy @kamenskux #nk #каменских #настякаменских #kamenskykh #nastya #нк 🧸💎 #bearanddiamond🐻💎 #bearanddiamond
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В комментариях подписчики подтвердили, что артистка красива и очень секси, но обратили внимание, что на кухне звезд почти ничего не стоит из кухонных принадлежностей.
Но на кухне пусто((( но в секси наряде))) - написали в Сети.
Ранее мы писали, что в Сеть попали фото Насти Каменских, на которых она выглядит нездоровой.
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