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"Выглядит секси": Потап исподтишка сфотографировал Каменских и слил фото в Сеть

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Продюсер признался, почему ему нравится жить с суперзвездой .

"Выглядит секси": Потап исподтишка сфотографировал Настю и слил фото в Сеть
ivona.bigmir.net

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Украинский продюсер, исполнитель Алексей Потапенко, который недавно женился на певице Насте Каменских, продолжает делиться с поклонниками маленькими радостями семейной жизни с супезвездой. Так, в Инстаграм Потап выставил фото Каменских, сделанные дома на кухне после концерта. Певица позирует на фоне кухонного шкафа в эффектном кожаном наряде с короткой юбкой и миниатюрной курточкой. У артистки высокая прическа и яркий макияж. Настя надувает губки, фотографируя себя на телефон, напротив нее на столике стоит букет ярких цветов. В подписи к своим фото, сделанным исподтишка, счастливый супруг отметил, что очень любит, когда Настя приходит с концерта в нарядной одежде.

Прикольно жить с суперзвездой, она иногда возвращается домой в крутых нарядах и классном настроении и выглядит невероятно секси, - написал Потап.

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В комментариях подписчики подтвердили, что артистка красива и очень секси, но обратили внимание, что на кухне звезд почти ничего не стоит из кухонных принадлежностей.

Но на кухне пусто((( но в секси наряде))) - написали в Сети.

Ранее мы писали, что в Сеть попали фото Насти Каменских, на которых она выглядит нездоровой.

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Теги: Настя Каменских, Алексей Потапенко, мужья звезд, брак, сексуальность
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Источник: ivona.bigmir.net

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