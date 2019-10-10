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"Тот неловкий момент": Леся Никитюк запостила забавный кадр из торгового центра

Комментариев: 2
Задний фон нового снимка Леси Никитюк развеселил Сеть.
"Тот неловкий момент": Леся Никитюк запостила забавный кадр из торгового центра
"Тот неловкий момент": Леся Никитюк запостила забавный кадр из торгового центра
instagram.com/lesia_nikituk

Известная украинская телеведущая, звезда многих популярных проектов Нового канала Леся Никитюк развеселила подписчиков новой публикацией в соцсети.

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Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала забавное фото из торгово-развлекательного центра “Гулливер“. На свежем кадре Леся позирует в стильном наряде на фоне эксалаторов. Для выхода в свет она выбрала бежевую рубашку в стиле сафари, брюки с разноцветными узорами и обувь коричневого цвета. Свой образ Никитюк дополнила клатчем и широким черным поясом.

Но внимание пользователей Сети привлек случайный прохожий, который на фото с интересом рассматривал “вид сзади“ ведущей.

“Тот неловкий момент“, - подписала забавный кадр Никитюк.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тот неловкий момент😆

Допис, поширений Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Подписчики принялись активно комментировать свежую публикацию знаменитости.

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“Просто він впізнав Лесю Іванівну“, “Ахахах этот взгляд на заднем плане“, “Спалился парниша) Но лучше так,чем если бы вместо Леси стоял например Борис Моисеев“ ,“А куда он смотрит ????“ ,“Челику плохо стало“ .“Вместо него должен был быть я“, “Даже обрезать не нужно“, - написали пользователи Сети.

Напомним, ранее Леся Никитюк взбудоражила сеть снимком в уборной.

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Теги: Леся Никитюк
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  11.10.2019, 14:15
Оценка:  +1
гость
Выход в свет - это для Леси торговый центр? Селючка!
GreenPeace!    11.10.2019, 13:47
Оценка:  +1
GreenPeace!
Запарила уже пиарится.жлобыха
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