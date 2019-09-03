Участники выдержали тяжелое испытание - и один из них покинул проект.

Зважені і щасливі-9: Кто покинул шоу в 7 выпуске ivona.bigmir.net

Читай также: Зважені та щасливі: Участники выдержат испытание на высоте между домами

Вчера, 10 октября, в эфире телеканала СТБ показали седьмой выпуск самого весомого шоу страны “Зважені та щасливі-9“.

В этом сезоне “Зважені та щасливі“ вступили в силу новые правила - каждую неделю один участник покидает лагерь после взвешивания и голосования своих коллег. Участники чередуются - одну неделю выбывает мужчина, следующую - женщина.

В 7 выпуске команды выдержали сложное испытание - они проходили на высоте между домами. Более строгие правила тренеры применили к более “ленивым“ участникам, которые до этого показывали худшие результаты. После взвешивания под желтую линию попали участницы из “оранжевой“ и “розовой“ команды. Коллеги по проекту проголосовали против 23-летней Лалы Алиевой, которая покинула лагерь.

Полный 7 выпуск можно посмотреть тут.

Лала Алиева пришла на проект с весом 178 кг. Ее избыточный вес - результат гормонального лечения в детстве. За проект она сбросила 71 кг. - ее вес теперь 107 кг.

Ранее мы писали, кто станет самым сильным участником в “Битве экстрасенсов“-9.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.