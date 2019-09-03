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Зважені і щасливі-9: Кто покинул шоу в 7 выпуске

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Участники выдержали тяжелое испытание - и один из них покинул проект.

Зважені і щасливі-9: Кто покинул шоу в 7 выпуске
Зважені і щасливі-9: Кто покинул шоу в 7 выпуске
ivona.bigmir.net

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Вчера, 10 октября, в эфире телеканала СТБ показали седьмой выпуск самого весомого шоу страны “Зважені та щасливі-9“.

В этом сезоне “Зважені та щасливі“ вступили в силу новые правила - каждую неделю один участник покидает лагерь после взвешивания и голосования своих коллег. Участники чередуются - одну неделю выбывает мужчина, следующую - женщина. 

В 7 выпуске команды выдержали сложное испытание - они проходили на высоте между домами. Более строгие правила тренеры применили к более “ленивым“ участникам, которые до этого показывали худшие результаты. После взвешивания под желтую линию попали участницы из “оранжевой“ и “розовой“ команды. Коллеги по проекту проголосовали против 23-летней Лалы Алиевой, которая покинула лагерь. 

Полный 7 выпуск можно посмотреть тут.

Лала Алиева пришла на проект с весом 178 кг. Ее избыточный вес - результат гормонального лечения в детстве. За проект она сбросила 71 кг. - ее вес теперь 107 кг.

Ранее мы писали, кто станет самым сильным участником в “Битве экстрасенсов“-9.

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Теги: Зваженi та щасливi 9, реалити -шоу, похудение
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Источник: ivona.bigmir.net

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