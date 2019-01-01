Кто покажет свои сверхсильные способности в эфире популярного реалити.

"Битва экстрасенсов": стали известны имена 12 сильнейших участников 20 сезона Пресс-служба

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На телеканале СТБ стартовал 20 сезон мистического реалити “Битва экстрасенсов“, который по праву можно назвать сезоном тайн и откровений. Впервые в истории проекта будут раскрыты секреты самых известных и сильных ясновидящих страны. Сложнейший отбор уже помог определить 12 лучших участников, которые будут сражаться за победу в юбилейном сезоне «Битвы». Предлагаем познакомиться с ними прямо сейчас!

Лидия Андреева, женщина-рентген, энергет и целитель

Считывает информацию собственными руками и принципиально не вмешивается в магические дела. Обладает даром био-рентгена, видит человека насквозь в буквальном и переносном смыслах.

Пресс-служба

Соломон, архиведьма

Называет себя реинкарнацией библейского царя, работает с его печатками. Также, чтобы получить ответы на свои вопросы, вяжет наузы, читает древние тексты на иврите, использует в работе керосиновую лампу, Таро и зеркала. Руководит сущностями и демонами.

Пресс-служба

Супруги Дмитрий Раю и Белла Салаватова, белый маг и черная ведьма

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Объединяют силы с помощью фамильного золота. Если же на человеке есть золото – считывают информацию через него. Также в работе используют шкатулку с уникальными изделиями, Таро и все атрибуты цыганской магии.

Пресс-служба

Игорь Игнатов, астральный путешественник и мастер телесных практик

Все ответы находит во время «путешествий» астральными коридорами. Обладает непомерной гордыней и самоуверенностью. В жизни у него еще не было ни поражений, ни потрясений, поэтому он уверен в своей победе в проекте.

Пресс-служба

Арман Цыбульский, цыганский ясновидящий

Читает и переписывает человеческие судьбы с помощью магической книги. Также использует в работе карты Таро и цыганскую магию. Уже участвовал в «Битве экстрасенсов», в 14 сезоне. Пришел на проект за реваншем.

Пресс-служба

Кали Шива, жрица индийской богини Кали

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Несколько лет в Индии изменили не только ее религиозный взгляд, но и открыли третий глаз. Работает с боевыми мечами своей покровительницы.

Пресс-служба

Евгений Ганжул, проповедник всемирного учения Крайона

Называет себя одним из 130 избранных, последователем Крайона. Его главная миссия – удерживать энергетический баланс планеты.

Пресс-служба

Лиана Мовсесян, армянская ясновидящая

Работает с традиционной армянской магией. Гадает на кофейной гуще, владеет гипнозом, контактирует с духами умерших. Использует в своей практике старинную кофемолку.

Пресс-служба

Виктория Виадук, духовный практик

Ее главные помощники в работе – силы природы: земля, солнце, деревья. В сложных случаях считывает данные босиком – ходит по углям и снегу.

Пресс-служба

Роман Шептицкий, сельский маг

Работает как с темными, так и светлыми силами. До сих пор сомневается, на какой стороне ему следует остаться окончательно. Ведет отшельнический образ жизни.

Пресс-служба

Марина Зиновьева, менталист

Утверждает, что ее экстрасенсорные способности стимулируют головоломки, поэтому не расстается с кубиком Рубика. У девушки есть уникальная способность – видеть события через обстановку и вещи.

Пресс-служба

Наталья Бурьянская, таролог

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Работает с ангелами и слышит их голоса. Они и привели ее на 20 сезон «Битвы экстрасенсов» в Украине. Чтобы получить ответы, использует карты Таро. Наталья приняла решение покинуть проект в 1 выпуске.

Пресс-служба

20 сезон “Битвы экстрасенсов“ выходит каждую среду в 19:00 на СТБ.

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