Группа "Океан Эльзы" выпустила саундтрек к фильму "Захар Беркут" - видео

Океан Эльзы представил новую песню "Перевал", которая стала саундтреком фильма "Захар Беркут".

Популярная украинская рок-группа “Океан Эльзы“ порадовала поклонников новой композицией. Святослав Вакарчук и его музыкальный коллектив выпустили песню “Перевал“ и клип на нее.

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Отметим, что новая композиция стала официальным саундтреком исторического фильма “Захар Беркут“ режиссера Ахтема Сеитаблаева. Картина выйдет в украинский кинопрокат в четверг, 10 октября.

Презентация клипа “Перевал“ состоялась сегодня, 7 октября, на Youtube-канале FILM.UA Group. В ролике использовали кадры из фильма. Кроме того, сцены с Святославом Вакарчуком были отсняты на декорациях горного ущелья на площадке студии FILM.UA.

Ранее сообщалось, что Святослав Вакарчук стал свидетелем на свадьбе гитариста “Океана Эльзы“.

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