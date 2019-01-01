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Группа "Океан Эльзы" выпустила саундтрек к фильму "Захар Беркут" - видео

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Океан Эльзы представил новую песню "Перевал", которая стала саундтреком фильма "Захар Беркут".
Группа "Океан Эльзы" выпустила саундтрек к фильму "Захар Беркут" - видео
Группа "Океан Эльзы" выпустила саундтрек к фильму "Захар Беркут" - видео
instagram.com/okeanelzy_official

Популярная украинская рок-группа “Океан Эльзы“ порадовала поклонников новой композицией. Святослав Вакарчук и его музыкальный коллектив выпустили песню “Перевал“ и клип на нее.

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Отметим, что новая композиция стала официальным саундтреком исторического фильма “Захар Беркут“ режиссера Ахтема Сеитаблаева. Картина выйдет в украинский кинопрокат в четверг, 10 октября.

Презентация клипа “Перевал“ состоялась сегодня, 7 октября, на Youtube-канале FILM.UA Group. В ролике использовали кадры из фильма. Кроме того, сцены с Святославом Вакарчуком были отсняты на декорациях горного ущелья на площадке студии FILM.UA.

Ранее сообщалось, что Святослав Вакарчук стал свидетелем на свадьбе гитариста “Океана Эльзы“.

 

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Теги: Океан Эльзи, Захар Беркут
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Источник: Ivonа bigmir)net

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