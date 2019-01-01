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Мама Амадора Лопеса покупала сыну первые контрацептивные средства

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Участник группы "Rumbero's" Амадор Лопес откровенно рассказал, как мама повлияла на его личную жизнь.
Мама Амадора Лопеса покупала сыну первые контрацептивные средства
Мама Амадора Лопеса покупала сыну первые контрацептивные средства
пресс-служба

В эксклюзивной рубрике о роли мамы в жизни известных мужчин программы “Ранок з Україною“ на канале “Украина“ участник группы “Rumbero's“ Амадор Лопес рассказал, как ему удалось стать известным и как близкие отношения с матерью повлияли на его личную жизнь.

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Искренний, харизматичный, популярный! История успеха венесуэльца Амадора Лопеса уникальна. И все, что он сегодня имеет в Украине, благодаря маме! Мария Родригес, которой сейчас 63 года, красивая и зажигательная женщина, которая знает о своем сыне самое сокровенное.

“Первая любовь мама всегда была в курсе... Она мне давала деньги, потому что я хотел не просто подарить девушке цветы, но и повести в ресторан. А это было в 12 лет, на минутку! – вспоминает Амадор Лопес в программе “Ранок з Україною“. – А через 5 лет, когда мы с моей первой девушкой решили пойти на близкий контакт я, конечно же, обсудил это со своей мамой. Она пошла в аптеку, все приобрела и уехала из домавсе красиво сделала!“.

Откровенно и честно – только так будущая звезда и говорил с мамой. Даже когда в 17 лет заявил, что едет от нее и, возможно, навсегда!

“Я решил, что буду врачом и заниматься фехтованием. Мой тренер посоветовал вместе с ним поехать в Украину, ведь это центр Европы, там дешево, к тому же можно ездить на соревнования. Мама была в шоке – она ​​просто развернулась и ушла“, – рассказал Амадор Лопес в эфире канала “Украина“.

Амадор Лопес с мамой
Амадор Лопес с мамой
пресс-служба

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Тогда Амадор начал зарабатывать деньги, чтобы купить билет и отправиться в далекую страну. И таки поехал осуществлять свою взрослую мечту. Он поступил в Украинский государственный университет физического воспитания и спорта.

“Когда я с утра до ночи работал, продавал кукурузу, одежду, лотерейные билеты. Родители поняли, что это не просто детское желание, – признается артист. – Приехав в Киев, я хорошо учился, любил ходить на дискотеки венесуэльская кровь, друзья! Я всегда был в центре внимания. И однажды меня заметили и предложили открыть первую латиноамериканскую школу танца в Украине! После чего сняли в телевизионном проекте, в журнале... И я понял, что это мое!“.

И только приехав к сыну в далекую Украину, Мария Родригес убедилась, что зря нервничала. Вместе с Амадором они не могли даже спокойно ходить по улице, ездить в метро – люди подходили фотографироваться. А сейчас артист собирает документы, чтобы мама навсегда смогла остаться с ним, в Украине.

Смотрите программу “Ранок з Україною“ по будням в 6:30 на канале “Україна“.

Напомним, ранее Rumbero's поразили историями о съемках своих клипов.

 

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Теги: Амадор Лопес
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Источник: Ivonа bigmir)net

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