Мама Амадора Лопеса покупала сыну первые контрацептивные средства

Участник группы "Rumbero's" Амадор Лопес откровенно рассказал, как мама повлияла на его личную жизнь.

В эксклюзивной рубрике о роли мамы в жизни известных мужчин программы “Ранок з Україною“ на канале “Украина“ участник группы “Rumbero's“ Амадор Лопес рассказал, как ему удалось стать известным и как близкие отношения с матерью повлияли на его личную жизнь.

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Искренний, харизматичный, популярный! История успеха венесуэльца Амадора Лопеса уникальна. И все, что он сегодня имеет в Украине, благодаря маме! Мария Родригес, которой сейчас 63 года, красивая и зажигательная женщина, которая знает о своем сыне самое сокровенное.

“Первая любовь – мама всегда была в курсе... Она мне давала деньги, потому что я хотел не просто подарить девушке цветы, но и повести в ресторан. А это было в 12 лет, на минутку! – вспоминает Амадор Лопес в программе “Ранок з Україною“. – А через 5 лет, когда мы с моей первой девушкой решили пойти на близкий контакт я, конечно же, обсудил это со своей мамой. Она пошла в аптеку, все приобрела и уехала из дома – все красиво сделала!“.

Откровенно и честно – только так будущая звезда и говорил с мамой. Даже когда в 17 лет заявил, что едет от нее и, возможно, навсегда!

“Я решил, что буду врачом и заниматься фехтованием. Мой тренер посоветовал вместе с ним поехать в Украину, ведь это центр Европы, там дешево, к тому же можно ездить на соревнования. Мама была в шоке – она ​​просто развернулась и ушла“, – рассказал Амадор Лопес в эфире канала “Украина“.

Амадор Лопес с мамой пресс-служба

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Тогда Амадор начал зарабатывать деньги, чтобы купить билет и отправиться в далекую страну. И таки поехал осуществлять свою взрослую мечту. Он поступил в Украинский государственный университет физического воспитания и спорта.

“Когда я с утра до ночи работал, продавал кукурузу, одежду, лотерейные билеты. Родители поняли, что это не просто детское желание, – признается артист. – Приехав в Киев, я хорошо учился, любил ходить на дискотеки – венесуэльская кровь, друзья! Я всегда был в центре внимания. И однажды меня заметили и предложили открыть первую латиноамериканскую школу танца в Украине! После чего сняли в телевизионном проекте, в журнале... И я понял, что это мое!“.

И только приехав к сыну в далекую Украину, Мария Родригес убедилась, что зря нервничала. Вместе с Амадором они не могли даже спокойно ходить по улице, ездить в метро – люди подходили фотографироваться. А сейчас артист собирает документы, чтобы мама навсегда смогла остаться с ним, в Украине.

Смотрите программу “Ранок з Україною“ по будням в 6:30 на канале “Україна“.

Напомним, ранее Rumbero's поразили историями о съемках своих клипов.

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