Амадор Лопес признался, почему снимался в клипе без штанов

Солист группы RUMBERO'S рассказал о забавном случае на съемках.

В программе “Ранок з Україною“, которая выходит по будням в 6:30 на канале “Украина“, участники популярной группы RUMBERO'S рассказали о курьезе на съемках их нового клипа, а также поделились рецептом освежающего коктейля, который поможет пережить жару и детям, и взрослым.

Читай также: Звездные мужчины рассказали, готовы ли стать папами в декрете

Недавно коллектив выпустил клип на песню “Вона така“. Как говорят участники, это эксперимент для группы, потому что впервые они исполнили не собственно песню. Но ребята все равно добавили латиноамериканской души – тяжелый бит, танцевальный бас.

В клипе Олег с Амадором открывают отель RUMBERO'S. Но последнему на съемках пришлось ходить без штанов.

“В студии было очень жарко, потому что очень много света, мы в костюмах. И я попросил – все равно моих ног видно не будет – так сниму штаны хотя бы. И, значит, половину клипа, когда зрители видят меня на ресепшене, я стою просто без штанов“, – признался Амадор Лопес в эфире канала “Украина“.

В честь премьеры RUMBERO'S придумали коктейль “Вона така“, который в жару хорошо охлаждает, и поделились его рецептом.

Читай также: “Холостяк Украина“: Как сложилась личная жизнь главных героев шоу

В шейкере смешиваем 20 г лимонного фреша, 50 г сахарного сиропа, столько же фреша из маракуйи или клубники, 50 г малинового сиропа, 100 г апельсинового сока и несколько кубиков льда. Разливаем коктейль в предварительно охлажденные бокалы и украшаем лаймом и мятой. Готово!

Напомним, ранее Амадор Лопес рассказал, как изучал украинский язык.