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Амадор Лопес признался, почему снимался в клипе без штанов

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Солист группы RUMBERO'S рассказал о забавном случае на съемках.
Амадор Лопес признался, почему снимался в клипе без штанов
Амадор Лопес признался, почему снимался в клипе без штанов
пресс-служба

В программе “Ранок з Україною“, которая выходит по будням в 6:30 на канале “Украина“, участники популярной группы RUMBERO'S рассказали о курьезе на съемках их нового клипа, а также поделились рецептом освежающего коктейля, который поможет пережить жару и детям, и взрослым.

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Недавно коллектив выпустил клип на песню “Вона така“. Как говорят участники, это эксперимент для группы, потому что впервые они исполнили не собственно песню. Но ребята все равно добавили латиноамериканской души – тяжелый бит, танцевальный бас.

В клипе Олег с Амадором открывают отель RUMBERO'S. Но последнему на съемках пришлось ходить без штанов.

“В студии было очень жарко, потому что очень много света, мы в костюмах. И я попросил – все равно моих ног видно не будет – так сниму штаны хотя бы. И, значит, половину клипа, когда зрители видят меня на ресепшене, я стою просто без штанов“, – признался Амадор Лопес в эфире канала “Украина“.

В честь премьеры RUMBERO'S придумали коктейль “Вона така“, который в жару хорошо охлаждает, и поделились его рецептом.

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В шейкере смешиваем 20 г лимонного фреша, 50 г сахарного сиропа, столько же фреша из маракуйи или клубники, 50 г малинового сиропа, 100 г апельсинового сока и несколько кубиков льда. Разливаем коктейль в предварительно охлажденные бокалы и украшаем лаймом и мятой. Готово!

Напомним, ранее Амадор Лопес рассказал, как изучал украинский язык.

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Теги: Амадор Лопес, RUMBERO'S
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Источник: Ivona.bigmir.net

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