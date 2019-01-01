Даша Астафьева рассказала, как пользуется женскими "фишками"

Даша Астафьева приняла участие в шоу "Хто зверху?" и рассказала, какие женские уловки использует в жизни.

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Даша Астафьева может обаять, кого захочет. Это умение ей пригодилось на шоу Нового канала “Хто зверху?“, где, как всегда, женская и мужская команды непримиримо сражаются за победу.

За кулисами шоу звезда рассказала, в каких ситуациях она использует женские уловки в жизни.

“Чаще всего, когда меня останавливает полиция, - смеется Даша. - Даже не так пользуюсь тем, что я человек, которого могут узнать, а, наверное, тем, что я женщина. Могу сказать: “Ой, я еду с урока йоги, и до сих пор не вернулась в себя“.

Даша Астафьева пресс-служба

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Кроме этого Астафьева рассказала, какими приемчиками она пользовалась, чтобы выиграть в шоу Нового канала.

“Главная фишка - поменьше болтать, потому что девочки много болтают, и последние два раза мы проиграли, скорее всего, по этой причине, - объясняет Даша. - Все говорят о своих новостях, проблемах. Я с детства концентрируюсь в таких эстафетах. Поэтому мне не до разговоров, я все время думаю, у меня своя стратегия“.

Даша Астафьева пресс-служба

“Хто зверху?“ - каждый четверг в 19:00 на Новом канале.

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