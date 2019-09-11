Даша Астафьева засыпала Сеть постельными фото

Даша Астафьева снялась в новой фотосессии без макияжа и одном халатике.

Известная украинская исполнительница, актриса и модель Даша Астафьева взбудоражила Сеть новой откровенной фотосессией. Вместе с артисткой на свежих кадрах появились ее питомцы.

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Так, на своей странице в Instagram 34-летняя звезда опубликовала несколько снимков, на которых позирует в белом халатике и без макияжа. На обнародованных фото певица запечатлена на белых простынях, а возле нее сидят две собаки. Пикантности фотографиям добавила обнаженная грудь Астафьевой.

Судя по описанию одной из публикаций, фотосессия прошла в рамках рекламной кампании постельного белья LACONIK.

“Так хочется запомнить лето таким...) со всеми открытиями, признаниями и пополнением..“, - подписала Даша Астафьева.

Напомним, ранее Даша Астафьева в черных перьях обнажилась на крыше высотки.