Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Даша Астафьева засыпала Сеть постельными фото

Комментариев: 0
Даша Астафьева снялась в новой фотосессии без макияжа и одном халатике.
Даша Астафьева засыпала Сеть постельными фото
Даша Астафьева засыпала Сеть постельными фото
instagram.com/da_astafieva

Известная украинская исполнительница, актриса и модель Даша Астафьева взбудоражила Сеть новой откровенной фотосессией. Вместе с артисткой на свежих кадрах появились ее питомцы.

Читай также: А он тебя целует“: Астафьева с глубоким декольте чувственно декламировала хит 90-х

Так, на своей странице в Instagram 34-летняя звезда опубликовала несколько снимков, на которых позирует в белом халатике и без макияжа. На обнародованных фото певица запечатлена на белых простынях, а возле нее сидят две собаки. Пикантности фотографиям добавила обнаженная грудь Астафьевой. 

Судя по описанию одной из публикаций, фотосессия прошла в рамках рекламной кампании постельного белья LACONIK.

“Так хочется запомнить лето таким...) со всеми открытиями, признаниями и пополнением..“, - подписала Даша Астафьева.

Напомним, ранее Даша Астафьева в черных перьях обнажилась на крыше высотки.

Поделись:
Теги: Даша Астафьева
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь