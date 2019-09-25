Меган Маркл и принц Гарри рассекретили прозвище сына

И это звучит очень мило!

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В понедельник, 23 сентября, герцоги Сассекские принц Гарри и Меган Маркл, а также их сын Арчи Харрисон прилетели в Африку с десятидневным визитом. Королевская семья встретилась с представителем англиканской церкви в ЮАР, нобелевским лауреатом архиепископом Десмондом Туту и его супругой.

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Наконец-то весь мир увидел лицо британского наследника, и, более, того, все узнали домашнее прозвище малыша.

Так, дома папа и мама ласково называют сына Бубба. Именно так Меган обратилась к малышу, когда увидела, что он пускает слюни при архиепископе и его супруги.

О, Бубба!“ - воскликнула Маркл.

Недавно мы писали, что принцесса Беатрис объявила о помолвке с итальянским миллионером.