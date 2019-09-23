Бывший коллега Меган Маркл по сериалу "Форс-мажоры" Патрик Джей Адамс опубликовал архивные фото со съемок.

В Сети появились редкие фото Меган Маркл со съемок в "Форс-мажорах" instagram.com/halfadams

Канадский актер, наиболее известный благодаря роли Майка Росса в “Форс-мажорах“, Патрик Джей Адамс поделился с поклонниками архивными фотографиями со съемок сериала.

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После выхода финального эпизода 9 сезона артист решил опубликовать на своей странице в Instagram.кадры с актерами “Форс-мажоров“ из личного архива. Среди фото можно увидеть и снимки герцогини Сассекской Меган Маркл, которая до замужества с принцем Гарри снималась в сериале. Маркл сыграла одну из главных ролей – молодого юриста Рейчел Зейн.

Так, экранный супруг Меган Патрик Джей Адамс показал снимки, на которых бывшая актриса позирует в забавных позах, лежа на полу или диване, а также в банном халате и на каблуках. Кроме того, герцогиня появилась на нескольких совместных кадрах с другими актерами “Форс-мажоров“.

Напомним, ранее Меган Маркл и принц Гарри осуществили первый официальный выход в Африке.

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