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Киану Ривз высказался по поводу сценария "Матрицы-4" - видео

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Актер снова воплотит Нео в четвертой части культового фильма.

Киану Ривз высказался по поводу сценария
Киану Ривз высказался по поводу сценария "Матрицы-4" - видео
instagram.com/keanu_theclub

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Актер Киану Ривз, который снова воплотит героя Нео в четвертой части культового сериала “Матрица“, по сценарию одной из сестер Вачовски, высказался о долгожданном продолжении. 

Текст содержит спойлеры предыдущих частей!

Корреспондент портала Entertainment Tonight харизматичная Нишель Тернер буквально подловила звезду перед специальным показом драмы “Готовься к войне“, продюсером которой выступила сестра Ривза. Под натиском прекрасной Тернер актер сдался и отметил, что уже прочел сценарий четвертой части Матрицы - и был впечатлен сюжетными поворотами, которые скажутся на судьбе его персонажа. На вопрос, каким же будет продолжение картины - Ривз ответил коротко но многозначительно:

Это очень амбициозно. Чего и следовало ожидать! – отметил Ривз. 

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Напомним, что первый фильм “Матрица“ вышел в прокат в 1999 году. Второй и третий эпизоды (Матрица: Перезагрузка и Матрица: Революция) вышли в 2003 году.   Трилогия собрала в прокате 1,6 миллиарда долларов.

К слову, в “Матрице 4“ зрители снова увидят Кэрри-Энн Мосс в роли Тринити. Правда, пока неизвестно, насколько “много“ в фильме будет ее персонажа, поскольку в третьей части Тринити погибает.

Точная дата премьеры новой части “Матрицы“ не называется, но известно, что ее выход запланирован на 2022 год.

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Теги: Киану Ривз, матрица, сестры Вачовски
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Источник: ivona.bigmir.net

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