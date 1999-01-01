Актер снова воплотит Нео в четвертой части культового фильма.

Киану Ривз высказался по поводу сценария "Матрицы-4" - видео instagram.com/keanu_theclub

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Актер Киану Ривз, который снова воплотит героя Нео в четвертой части культового сериала “Матрица“, по сценарию одной из сестер Вачовски, высказался о долгожданном продолжении.

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Корреспондент портала Entertainment Tonight харизматичная Нишель Тернер буквально подловила звезду перед специальным показом драмы “Готовься к войне“, продюсером которой выступила сестра Ривза. Под натиском прекрасной Тернер актер сдался и отметил, что уже прочел сценарий четвертой части Матрицы - и был впечатлен сюжетными поворотами, которые скажутся на судьбе его персонажа. На вопрос, каким же будет продолжение картины - Ривз ответил коротко но многозначительно:

Это очень амбициозно. Чего и следовало ожидать! – отметил Ривз.

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Напомним, что первый фильм “Матрица“ вышел в прокат в 1999 году. Второй и третий эпизоды (Матрица: Перезагрузка и Матрица: Революция) вышли в 2003 году. Трилогия собрала в прокате 1,6 миллиарда долларов.

К слову, в “Матрице 4“ зрители снова увидят Кэрри-Энн Мосс в роли Тринити. Правда, пока неизвестно, насколько “много“ в фильме будет ее персонажа, поскольку в третьей части Тринити погибает.

Точная дата премьеры новой части “Матрицы“ не называется, но известно, что ее выход запланирован на 2022 год.

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