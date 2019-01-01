В Caribbean club выступят пианист Евгений Хмара, дуэт Анна-Мария, Dima Libra, David Axelrod, Виктория Олизе и другие.

Украинские артисты исполнят хиты из лучшего альбома The Beatles пресс-служба

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В Украине отметят 50-летие со дня выхода альбома “ABBEY ROAD“ легендарной группы The Beatles. Уже в этот четверг, 26 сентября, продюсер Павел Шилько соберет украинских исполнителей на трибьют шоу “Пашина 20ка. Abbey Road Tribute“ в Caribbean club.

Спустя полвека после релиза культового альбома The Beatles, свое музыкальное прочтение всех хитов из “Abbey Road“ представят украинские артисты: пианист Евгений Хмара, дуэт Анна-Мария, Dima Libra, David Axelrod, Виктория Олизе, Алина Башкина, Катерина Морозова, Александр Лозовский, Beauty Band и ученики школы Академия А+. Исполнители выступят в сопровождении оркестра “KASKA records“ под руководством Валентина Корниенко. Ведущим вечера станет Павел Шилько.

пресс-служба

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“Abbey Road“ – это последний релиз ливерпульской четверки, записанный в оригинальном составе. Альбом был презентован 26 сентября 1969 года и стал самой успешной пластинкой The Beatles. И сегодня он остается одним из самых продаваемых в мире.

К слову, первое из серии “My Tribute Show“ Павла Шилько состоялось в 2009 году, а за всю историю проекта в нем приняли участие более 100 украинских артистов, среди которых Иван Дорн, MONATIK, Джамала, Тина Кароль, THE HARDKISS, Pianoбой и многие другие.

Начало концерта в 19:30. Билеты доступны на сайте caribbean.com.ua.

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