Популярная рок-группа сняла клип на сингл "Жива" из нового альбома, который выйдет в 2021.

Заигрались с мистикой: Солистка The Hardkiss рассказала о ЧП на съемках клипа пресс-служба

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Группа The Hardkiss на днях презентовала клип на песню “Жива“ - первый сингл будущего альбома, который увидит свет в 2021 году. Видео появилось на Youtube-канале группы. Клип сняли на улицах Киева - и он рассказывает мистическую историю о вампирах. Во время съемок видео - на площадке произошло ЧП - у Юлии вспыхнуло платье.

пресс-служба

В этой работе многое для нас было впервые, - рассказывает Юлия Санина. - Например, черные линзы на весь глаз в течение 20-часовой съемки. Кровь в кадре в The Hardkiss тоже появилась впервые. Понятно, что кому-то история покажется мрачной, но вампиры без крови - это точно не наш “кино“. Мы настолько “заигрались“ с мистикой, что в самом финале съемок случилось непредвиденное. Пиротехника подвела и на мне вспыхнула платье. Но, спасибо, все хорошо, я Живая

Съемки клипа проходили в конце августа на трех локациях в Киеве: ипподром, Киевмлыном и Русановская набережная.

пресс-служба

Читай также: Фронтвумен The Hardkiss впервые показала своих родителей Каждый раз, когда я проезжал по Гаванскому мосту, башня элеватора захватывала мое воображение. Готические образы наполняли мою голову, но я не знал, кто из украинских артистов мог бы стать героем этих мрачных рассказов, - делится режиссер Mitti Misura. - Лет пять я жил с этими изображениями, пока однажды вечером не встретился с Юлей и Валом. Мы сразу поняли, что это будет вампирская история. История-метафора о мужчине и женщине, которую захватывает страсть и делает такой опасной. Но она другая, она ищет и находит тепло в себе. Она меняется.

пресс-служба

Ранее мы писали, что Юлия Санина появилась в образе эффектной блондинки.

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