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Потап готовит к выпуску альбом о любви к Насти Каменских

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Рэпер Потап анонсировал выход романтичного альбома "MISHA".
Потап готовит к выпуску альбом о любви к Насти Каменских
Потап готовит к выпуску альбом о любви к Насти Каменских
instagram.com/realpotap

Популярный украинский исполнитель Алексей Потапенко, более известный под псевдонимом Потап сообщил фанам радостную новость. Певец анонсировал выход нового альбома.

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На своей странице в Instagram Потап рассказал, что в пятницу, 27 сентября, состоится премьера альбома, который получил название “MISHA“. Кроме того, артист опубликовал несколько фрагментов из новых песен.

“Романтика и Лирика - основные составные нового альбома #птп , 27 сентября #MISHA/ выйдет к вам на своих плюшевых лапах и принесёт #love“, - написал Потап.

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Также свежий альбом артиста прокомментировала его супруга, певица Настя Каменских, которой, скорее всего, Потап и посвятил новую пластинку.

“Мой самый талантливый медвежонок @realpotap. Я поздравляю тебя с твоим новым необычным, но очень сексуальным альбомом! Я знаю, как сложно тебе он дался, и как ты себя менял во время записей, чтоб родились эти песни!Я твой фанат! Жду не дождусь релиза, чтобы поставить на повтор“, - эмоционально написала NK.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мой самый талантливый медвежонок @realpotap . Я поздравляю тебя с твоим новым необычным, но очень сексуальным альбомом! Я знаю, как сложно тебе он дался, и как ты себя менял во время записей, чтоб родились эти песни!Я твой фанат! Жду не дождусь релиза, чтобы поставить на повтор❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ А вам мои друзья, я предлагаю поиграть! Скачайте альбом и снимите прикольное сториз с песнями, в которых Лёша поёт про меня 😱🥰 обязательно отметь нас и если угадаешь, обязательно сделаю рипост!

Допис, поширений NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Напомним, ранее Ранее Каменских и Билык рассказали, как дают бой навязчивым поклонникам.

 

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Теги: Потап, Настя Каменских
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Источник: Ivonа bigmir)net

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