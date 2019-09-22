Потап и Настя Каменских устроили эротические танцы под "Despasito"

Супруги Потап и Настя Каменских вместе оторвались в ночном клубе.

Популярные украинские исполнители Настя Каменских (NK) и Алексей Потапенко (Потап), которые поженились в конце мая, часто демонстрируют свои чувства на публике.

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На днях звездные супруги провели вечер в ночном клубе. А их зажигательные и страстные танцы попали на камеру. Так, на фан-странице пары в Instagram появилось, видео, на котором Настя и Потап запечатлены на танцполе.

В ролике Каменских танцует в облегающем наряде черного цвета. Потап одет в белую футболку и серые брюки. Он прижимается к супруге и прикасается к ее груди во время танца. Отметим, что звездная пара оторвалась в клубе под популярный трек “Despacito“.

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