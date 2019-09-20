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Избила розами: Каменских и Билык рассказали, как дают бой навязчивым поклонникам

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Украинские артисты рассказали о проблемы с наглыми поклонниками.
Избила розами: Каменских и Билык рассказали, как дают бой навязчивым поклонникам
Избила розами: Каменских и Билык рассказали, как дают бой навязчивым поклонникам
пресс-служба

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Селебритис, как никто другой страдают от надоедливых поклонников, которые не понимают отказов и упорно предлагают им свои чувства. “Зірковий шлях“ на канале “Украина“ узнал, какая артистка дала наглецу-поклоннику букетом роз по лицу, кто от навязчивых кавалеров спасается, притворяясь иностранкой, а кому от них приходится спасаться с помощью рюмки.

У певицы Насти Каменских всегда были проблемы с наглыми поклонниками.

У меня была с этим проблема, потому что я всегда выглядела старше, чем мои одноклассники. Поэтому, уже когда я стала немного взрослее, у меня появились проблемы, так как у меня было очень много поклонников. А когда я стала известной, то это вообще просто вышло из берегов - начали предлагать за любовь разные штуки“, - делится с “Зірковим шляхом“ Каменских.

Но однажды, чтобы навязчивый кавалер оставил певицу в покое, пришлось применять более радикальные методы.

Я цветами побила мужчине шипами лицо, потому что он хотел любви“, - говорит Каменских.

О том случае быстро стало известно потенциальным кавалерам Насти, они стали осторожнее.

Я такая с характером девушка и прославилась в кругах тем, что очень строптивая. Потому что знаю точно, чего хочу и что для меня это важно. Я не буду дарить свою любовь просто или за какие-то деньги. Я и сама могу их заработать“, - делится звезда.

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Если Настя Каменских в борьбе с навязчивыми кавалерами привыкла применять радикальные методы, певица Alyosha всегда использовала для этого грубое слово.

Я слишком резкая и прямо всегда говорю. Я думаю, что я сама отражала с первого раза их подальше от себя. Потому что воспитание с двумя братьями дает немножко мужественности. Словом, можно и вызвать ненависть, и поставить на место, и вдохновить, и изменить жизнь, что угодно“, - говорит Alyosha.

Диджей NANA от поклонников начала отбиваться еще с подросткового возраста.

Я замечала на себе внимание, мне очень нравились старшеклассники. Я еще в восьмом классе на одиннадцатиклассников смотрела, они мне тоже уделяли внимание, и их одноклассницы вечно на меня недовольно смотрели, я все это пережила на себе“, - говорит на канале “Украина“ NANA.

Поэтому артистка всегда знала, как тихо и без жертв отвадить от себя неинтересных ей женихов.

Я всегда пыталась мирным путем расходиться, намекать, что мне неинтересен парень, потому что меня бабушка учила, что нужно дистанцию держать красиво, мужчины должны быть на расстоянии вытянутой руки, и я этого придерживалась“, - говорит звезда.

Солистка группы “ВИА ГРА“ Эрика Герцег в юности избытка кавалеров не имела.

Я не была очень красивой девушкой до двадцати. У меня были проблемы с лишним весом, я похудела на тридцать кило, я раньше не была такая как сейчас“, - делится Эрика Герцег.

Собственный метод борьбы с навязчивыми поклонниками выработала, когда активно начала работать над совершенствованием собственной внешности.

У меня очень крутая позиция, потому что я венгерка на половину, и я раньше не разговаривала на русском языке. Если что-то мне не нравится, с кем-то мне уже неудобно говорить, если человек хочет очень сильно знакомиться, я тогда делаю вид, будто его не понимаю и ему говорю на венгерском языке: я извиняюсь, молодой человек, я вас не понимаю, давайте на венгерском? А он так смотрит на меня, что происходит, сорри, и все. Это всегда работает, девочки, если не венгерский, итальянский, французский, просто говорите на другом языке“, - рассказала звезда.

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Ведущего Славу Соломку также донимают активные поклонницы. Правда, глазки в сторону стройного ведущего пускают дамы именно определенной возрастной категории.

Я, когда, например, веду какие-то праздники, бывает женщины где-то 45-50 плюс по возрасту, когда им уже хочется “младшего лейтенанта“, ко мне проявляют какое-то внимание, интерес, приглашают с ними на бокал, шампанского подливают“, - говорит Соломко.

Чтобы не потерять голову от чар женщин и не проснуться однажды глубоко женатым, Слава имеет свои методы, чтобы им противостоять.

Если с каждой выпить, то можно тогда не довести праздник до конца, поэтому я всегда говорю: сейчас, две минуты, я подойду, и исчезаю надолго“, - поделился шоумен.

Певица Ирина Билык на отсутствие кавалеров никогда не жаловалась.

У меня поклонники только толерантные. И если бывает на концерте говорят - я хочу, чтобы вы стали моей женой, я говорю: встретимся после концерта, в гримерке. Конечно, там уже охрана, никого не пропускают. Но я никому еще не сказала “нет“, - говорит Билык.

Смотрите программу “Зірковий шлях“ в эфире телеканала “Украина“ по будням в 9:30!

Напомним, ранее украинские звезды рассказали, сколько стоит их одежда.

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Теги: Настя Каменских, Эрика Герцег, Ирина Билык, украинские звезды
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Антибес    20.09.2019, 14:03
Оценка:  0
Антибес
Бля,да кому эти старухи всрались!Разве что только геронтофилам.Из них обеих уже песок сыплется во всю!!!
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