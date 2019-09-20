Избила розами: Каменских и Билык рассказали, как дают бой навязчивым поклонникам

Украинские артисты рассказали о проблемы с наглыми поклонниками.

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Селебритис, как никто другой страдают от надоедливых поклонников, которые не понимают отказов и упорно предлагают им свои чувства. “Зірковий шлях“ на канале “Украина“ узнал, какая артистка дала наглецу-поклоннику букетом роз по лицу, кто от навязчивых кавалеров спасается, притворяясь иностранкой, а кому от них приходится спасаться с помощью рюмки.

У певицы Насти Каменских всегда были проблемы с наглыми поклонниками.

“У меня была с этим проблема, потому что я всегда выглядела старше, чем мои одноклассники. Поэтому, уже когда я стала немного взрослее, у меня появились проблемы, так как у меня было очень много поклонников. А когда я стала известной, то это вообще просто вышло из берегов - начали предлагать за любовь разные штуки“, - делится с “Зірковим шляхом“ Каменских.

Но однажды, чтобы навязчивый кавалер оставил певицу в покое, пришлось применять более радикальные методы.

“Я цветами побила мужчине шипами лицо, потому что он хотел любви“, - говорит Каменских.

О том случае быстро стало известно потенциальным кавалерам Насти, они стали осторожнее.

“Я такая с характером девушка и прославилась в кругах тем, что очень строптивая. Потому что знаю точно, чего хочу и что для меня это важно. Я не буду дарить свою любовь просто или за какие-то деньги. Я и сама могу их заработать“, - делится звезда.

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Если Настя Каменских в борьбе с навязчивыми кавалерами привыкла применять радикальные методы, певица Alyosha всегда использовала для этого грубое слово.

“Я слишком резкая и прямо всегда говорю. Я думаю, что я сама отражала с первого раза их подальше от себя. Потому что воспитание с двумя братьями дает немножко мужественности. Словом, можно и вызвать ненависть, и поставить на место, и вдохновить, и изменить жизнь, что угодно“, - говорит Alyosha.

Диджей NANA от поклонников начала отбиваться еще с подросткового возраста.

“Я замечала на себе внимание, мне очень нравились старшеклассники. Я еще в восьмом классе на одиннадцатиклассников смотрела, они мне тоже уделяли внимание, и их одноклассницы вечно на меня недовольно смотрели, я все это пережила на себе“, - говорит на канале “Украина“ NANA.

Поэтому артистка всегда знала, как тихо и без жертв отвадить от себя неинтересных ей женихов.

“Я всегда пыталась мирным путем расходиться, намекать, что мне неинтересен парень, потому что меня бабушка учила, что нужно дистанцию держать красиво, мужчины должны быть на расстоянии вытянутой руки, и я этого придерживалась“, - говорит звезда.

Солистка группы “ВИА ГРА“ Эрика Герцег в юности избытка кавалеров не имела.

“Я не была очень красивой девушкой до двадцати. У меня были проблемы с лишним весом, я похудела на тридцать кило, я раньше не была такая как сейчас“, - делится Эрика Герцег.

Собственный метод борьбы с навязчивыми поклонниками выработала, когда активно начала работать над совершенствованием собственной внешности.

“У меня очень крутая позиция, потому что я венгерка на половину, и я раньше не разговаривала на русском языке. Если что-то мне не нравится, с кем-то мне уже неудобно говорить, если человек хочет очень сильно знакомиться, я тогда делаю вид, будто его не понимаю и ему говорю на венгерском языке: я извиняюсь, молодой человек, я вас не понимаю, давайте на венгерском? А он так смотрит на меня, что происходит, сорри, и все. Это всегда работает, девочки, если не венгерский, итальянский, французский, просто говорите на другом языке“, - рассказала звезда.

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Ведущего Славу Соломку также донимают активные поклонницы. Правда, глазки в сторону стройного ведущего пускают дамы именно определенной возрастной категории.

“Я, когда, например, веду какие-то праздники, бывает женщины где-то 45-50 плюс по возрасту, когда им уже хочется “младшего лейтенанта“, ко мне проявляют какое-то внимание, интерес, приглашают с ними на бокал, шампанского подливают“, - говорит Соломко.

Чтобы не потерять голову от чар женщин и не проснуться однажды глубоко женатым, Слава имеет свои методы, чтобы им противостоять.

“Если с каждой выпить, то можно тогда не довести праздник до конца, поэтому я всегда говорю: сейчас, две минуты, я подойду, и исчезаю надолго“, - поделился шоумен.

Певица Ирина Билык на отсутствие кавалеров никогда не жаловалась.

“У меня поклонники только толерантные. И если бывает на концерте говорят - я хочу, чтобы вы стали моей женой, я говорю: встретимся после концерта, в гримерке. Конечно, там уже охрана, никого не пропускают. Но я никому еще не сказала “нет“, - говорит Билык.

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