Названы победители Международного Конкурса молодых дизайнеров New Fashion Zone

Эксперты определили победителей среди 698 дизайнеров из 17 стран мира.

Эксперты fashion индустрии, стилисты модных глянцев, владельцы брендов и шоу-румов, главреды СМИ определили победителей среди 698 дизайнеров из 17 стран мира.

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Финал Конкурса – это третий этап соревнования, где 44 финалиста Кастинга Конкурса продемонстрировали международному жюри свои учебные коллекции из шести луков.

Главным победителем Международного Конкурса молодых дизайнеров New Fashion Zone стала Галина Васенина с коллекцией “На грани“, номинация Men. Она получила профессиональную швейную машинку с автоматическими функциями от компании Softorg и множество других призов.

“Своей коллекцией я хочу обратить внимание на проблему вымирающих животных, – говорит дизайнер. – Более 2500 видов животных, птиц, рыб и насекомых находятся на грани исчезновения. Наша планета теряет от 10 до 130 видов в день. Я вижу мир, в котором современная мода, создавая прекрасные образы, будет поднимать социально важные вопросы для всего человечества. Обращать внимание на важные идеи, которые самостоятельно не могут пробиться через тонны информационного мусора“.

Ментор Галины Васениной – Наталья Лукьянец, fashion insider, blogger, экс-главред журнала “Ателье“ отметила, что коллекция Галины несет глубокий социально-экологичекий подтекст. Над ее созданием тщательно работали, продумывал все детали и даже специально создавали музыку.

New Fashion Zone пресс-служба

Победителями в 10 номинациях стали:

Номинация KIDS

1 место – Соломко Яна (Киев).

2 место – Казачинская Екатерина (Киев).

3 место – Гриценко Оксана (Сумы).

Номинация CASUAL

1 место – Лукьяненко Ольга и Людмила Нацвлишвили (Киев/Варшава).

2 место – Колисниченко Елена (Киев/Казахстан).

3 место – Бурлуцкая Наталия (Харьков).

Номинация MEN

1 место – Васенина Галина (Киев).

2 место – Олейник Юлия (Киев).

3 место – Витовщик Мирослава (Киев).

Номинация OUTERWEAR

1 место – Климчук Анастасия, Уницкая Оксана (Киев).

2 место – Пошивайло Ирина (Обухов).

3 место – Елейко Марианна (Киев).

Номинация NOT FOR MODELS

1 место – Бурлуцкая Наталия (Харьков).

2 место – Водолазская Елена, Любовь Озеруга (Киев).

3 место – Лукьянова Ирина, Лукьянова Надежда (Киев).

Номинация Z-GENERATION

1 место – Огий Татьяна (Днепр)

2 место – Старостюк Таисия (11 лет, Бровары).

Номинация FASHION-TECH

1 место – Постушная Юлия (Краматорск).

2 место – Бохан Елена (Кривой Рог).

3 место – Зубкова Ирина (Киев).



Номинация SUSTAINABLE FASHION



1 место – Лукьянова Ирина, Лукьянова Надежда (Киев).

2 место – Гончарук Людмила (Киев).

Номинация SPORT-FASHION

1 место – Иванова Евгения (Борисполь).

2 место – Носенко Марина (Киев).

Номинация ART

1 место – Селиверстова Елизавета (Краков).

2 место – Хруленко Анна (Борисполь).

3 место – Скрипник Анна, Ожередова Ксения, Лакатош Диана, Желновач Анастасия (Харьков).

Результатом работы Burеau New Fashion Zone стала коллаборация бренда Garnamama с дизайнером Полиной Кондратенко. На финале они показали детскую коллекцию для тинейджеров Hello, Mr. Roy! Она уже совсем скоро будет представлена на украинском и европейских рынках.

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Конкурс NFZ – это 5 лет работы, 5 конкурсов, 1678 заявок, 512 участников, 217 финалистов. Конкурс является центром развития молодых дизайнеров и даёт возможность новым участникам обменяться опытом, приобрести необходимые знания и продемонстрировать своё видение украинским и зарубежным экспертам в сфере моды.

В этом году в конкурсе показывали свои работы дизайнеры из 17 стран: Украина, Казахстан, Узбекистан, Молдова, Германия, Дания, Польша, Китай, Чехия, Грузия и т.д.

Кроме того, на мероприятии провели бизнес-форум “Украина – конкурентоспособный игрок на мировом рынке Apparel&Textile“. Спикеры форума (ведущие эксперты Украины, Германии, Канады), лидеры fashion индустрии, крупные украинские компании легкой промышленности, поделились успешными кейсами, реальным опытом выхода и работы на международном рынке, примерами масштабирования бренда и работы с международными байерами.

Мария Терехова, управляющий партнер проекта New Fashion Zone отметила: “New Fashion Zone Group – это площадка для развития конкурентоспособности фешн-продукта и креативного предпринимательства. Мы фокусируемся на устойчивом развитии, моде будущего и непрерывном обучении. Ведь мир все время меняется и рынок моды вместе с ним. В этом году мы посетили Францию, Германию, Данию и Канаду для стимулирования экспорта. Увеличение производительности и качества фешн-продукта при оптимальной себестоимости – фокус рынка на 2020“.

Призовой фонд для финалистов:

Сертификаты на регистрацию торговых марок, разработку внешнеэкономических контрактов от Адвокатского объединения “BIRES“;

денежный сертификат на 10000 грн от K.TEX на приобретение премиум-утеплителей и услугу стежки;

грант на разработку стратегии продвижения бизнеса от “Будь в Ua“;

сертификаты от UNMOMENTO и OSCAR;

съемки лукбуков и разработку креативной стратегии от агентства Pump Me Agency;

холодильник для вина и финансовый вклад в разработку коллекции от партнера Бордо;

ювелирные украшения от Art Vivace jewelry;

сертификаты на обучение в “Академии Андре Тан“, Tailors School, DonStream, “Центр Образования и Туризма“;

публикации в СМИ в профильных изданиях, размещение в блогах ведущих лидеров мнений;

бесплатное участие в региональных неделях моды;

сертификаты на предстоящие мастер-классы “Арт Академии современного искусства им. Сальвадора Дали“.

Победитель Конкурса дизайнер Галина Васенина получила профессиональную швейную машинку с автоматическими функциями от компании Softorg. А среди участников Форума разыграли сертификат на обучение от “Львовской Бизнес школы УКУ“ и сертификат на Правовой аудит бизнеса от Адвокатского объединения “BIRES“.

Достижения наших дизайнеров, участников конкурса

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NFZ – это платформа для реализации возможностей, которая позволяет сделать свое хобби бизнесом. Попасть на Кастинг в конкурс – это большое достижение. Уже на отборочном этапе у участников появляются полезные бизнес релейшенс: новые связи и нужные знакомства в fashion индустрии. Находятся партнеры и создаются коллаборации.

Лилия Микитяк – победитель 4 конкурса 2018, выпустила 4 коллекции, открыла корнер в мультибрендовом магазине в ЦУМе, бренд VONA.

Ольга Любушкина – финалист 3 конкурса, работает креативным дизайнером крупнейшего бренда и производителя мужской одежды Arber.

Наталья Скударь – финалист 2018, разработала несколько коллекций для собственных ТМ LeBoutique (мужская, женская, детская). Уровень продаж через маркет – плейс = 900 ед. Всего на 300 тыс. грн.

Ян Степаненко – финалист 2018 и победитель номинации ART, произвел фурор на UFW 2019 в рамках показов молодых дизайнеров.

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