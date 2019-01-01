Ведущий “Топ-модели по-украински“ на Новом канале устроил участницам необычное испытание .

Сергей Никитюк провел ночь с черлидершами пресс-служба

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Эксперт “Топ-модели по-украински“ на Новом канале устроил необычную съемку в ночном спортзале.

Яркие помпоны, короткие плиссировки, смешные хвосты. На одну ночь участницы "Топ-модели по-украински" превратились в девчонок из группы поддержки. А все – силами Сергея Никитюка, который решил устроить для девушек необычное испытание.

Это будет первая групповая фотосессия в новом сезоне, – говорит Никитюк. – Ее основной посыл – поддержка. Причем как в прямом, так и в переносном смысле. Каждая из девушек должна получить фото на руках всей команды в лучших традициях черлидерской поддержки. При этом группа, которая держит девушку, тоже работает на камеру. Мы с экспертами будем оценивать не только ту, которая находится сверху, но абсолютно всех участниц. От собранности каждой будет зависеть результат всей команды и качество фото.

пресс-служба

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Специально для участниц сшили одинаковую черлидерскую форму. На каждом пуловере – логотип с буквами ТМ – “Топ-модель“. А чтобы снимки получились максимально реалистичными, съемку проводили в баскетбольном зале.

Днем работа всех киевских спортзалов расписана буквально по минутам, – говорит Никитюк. – Поэтому наша съемка проходила ночью – чтобы никому не мешать.

пресс-служба

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Девушки были в восторге от ярких форм, крутого мейка и, главное, возможности полежать на руках у соперниц. А самой довольной оказалась Маша Матвеева – оказывается, она пять лет занималась черлидингом.

Когда я зашла в зал и увидела форму, то поняла – сегодня мой день! – заявила Маша. – Я оказалась единственной девочкой, кто знаком с этим видом спорта. Так что это испытание будто для меня создано. Конечно, я помогала всем девочкам с техникой. Черлидинг – командный и довольно опасный спорт. У меня вот было три сотрясения. И чтобы избежать травм, нужно делать все четко и слаженно.

пресс-служба

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Но четко и слаженно поднять на руки по очереди 16 девушек оказалось непросто. Тут же посыпались обвинения: “Ты толстая!“, “А ты халтуришь!“…

Спорт это мое второе имя, – смеется Катя Куличенко из Запорожья, более известная, как Тетя Мотя. – Я занимаю первые места в лежании на траве, пока остальные качаются. Так что испытание для меня было непростым. Зато форма смотрелась идеально!

пресс-служба

Кто из участниц оказался прирожденным чирлидером, а кто не смог показать класс?

"Топ-модель по-украински" в пятницу в 19:00 на Новом канале

Ранее мы писали, кто вылетел из “Зважених“ после 4 эфира.

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