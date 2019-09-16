Песня украинца Cape Cod стала саундтреком перезапуска "Беверли Хиллз, 90210"

Трек "Sunsay" украинского музыкального проекта Cape Cod прозвучала в одной из серий "Беверли Хиллз, 90210".

В пятницу, 13 сентября, на американском канале FOX состоялась премьера последней серии перезапуска популярного сериала девяностых “Беверли-Хиллз, 90210“.

Читай также: Тори Спеллинг поделилась фото со съемочной площадки нового “Беверли Хиллз“

В финальном шестом эпизоде культового сериала прозвучала песня “Sunsay“ украинского электронного проекта Cape Cod. Трек был записан совместно с ирландским блюзовым исполнителем Ричардом Фаррелом.

О том, что песня стала саундтреком одной из серий “Беверли-Хиллз, 90210“ рассказал сам Cape Cod, настоящее имя которого Максим Сикаленко.

Так, на своей странице в Instagram артист опубликовал отрывок с сериала, где можно услышать песню Sunsay“. А в описанию к ролику Cape Cod поделился впечатлениями.

“Тяжело словами описать то безграничное чувство чистой эйфории, когда написанная тобою песня внезапно оказывается в одном из самых главных и важных сериалов твоей юности. Это к тому, что в пятницу вышла последняя серия стартовавшего вновь Беверли Хиллс 90210, где прозвучал трек “Sunsay“ с альбома Echoes(...). ⠀ Поэтому, когда как гром среди ясного неба прилетела новость о том, что продюсерский состав сериала взял “Sunsay“ в качестве трека к сериалу, после 5 минут адреналиновой эйфории последовал целый океан внутреннего тепла и осознания что все здесь происходит не просто так. New faces and dangerous places!“, - написал музыкант.

Смотрите видеоклип Cape Cod – Sunsay:

Ранее сообщалось, что Джамала выпустила совместный трек с Cape Cod.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.