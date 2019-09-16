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Песня украинца Cape Cod стала саундтреком перезапуска "Беверли Хиллз, 90210"

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Трек "Sunsay" украинского музыкального проекта Cape Cod прозвучала в одной из серий "Беверли Хиллз, 90210".
Песня украинца Cape Cod стала саундтреком перезапуска "Беверли Хиллз, 90210"
Песня украинца Cape Cod стала саундтреком перезапуска "Беверли Хиллз, 90210"
instagram.com/cape_cod

В пятницу, 13 сентября, на американском канале FOX состоялась премьера последней серии перезапуска популярного сериала девяностых “Беверли-Хиллз, 90210“.

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В финальном шестом эпизоде культового сериала прозвучала песня “Sunsay“ украинского электронного проекта Cape Cod. Трек был записан совместно с ирландским блюзовым исполнителем Ричардом Фаррелом.

О том, что песня стала саундтреком одной из серий “Беверли-Хиллз, 90210“ рассказал сам Cape Cod, настоящее имя которого Максим Сикаленко.

Так, на своей странице в Instagram артист опубликовал отрывок с сериала, где можно услышать песню Sunsay“. А в описанию к ролику Cape Cod поделился впечатлениями.

“Тяжело словами описать то безграничное чувство чистой эйфории, когда написанная тобою песня внезапно оказывается в одном из самых главных и важных сериалов твоей юности. Это к тому, что в пятницу вышла последняя серия стартовавшего вновь Беверли Хиллс 90210, где прозвучал трек “Sunsay“ с альбома Echoes(...). ⠀

Поэтому, когда как гром среди ясного неба прилетела новость о том, что продюсерский состав сериала взял “Sunsay“ в качестве трека к сериалу, после 5 минут адреналиновой эйфории последовал целый океан внутреннего тепла и осознания что все здесь происходит не просто так. New faces and dangerous places!“, - написал музыкант.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тяжело словами описать то безграничное чувство чистой эйфории, когда написанная тобою песня внезапно оказывается в одном из самых главных и важных сериалов твоей юности. Это к тому, что в пятницу вышла последняя серия стартовавшего вновь Беверли Хиллс 90210, где прозвучал трек «Sunsay» с альбома Echoes. ⠀ Будучи тинейджером 90-х, я уже в этом возрасте проявлял трендхопперские способности и экипировал себя всем мерчем 90210, который можно было закапчить в районах рынков Юность и Троещина. В ход шло все - блокноты, тетрадки, дневники, пеналы и вишенка на торте - священный рюкзак. Так можно было хоть и в мечтах, но стать ближе к героям сериала, которых ты мысленно причислял к своим друзьями и приятелями. Потому что именно с ними ты проводил время между школой и домашними заданиями. Если сравнивать это с последующими поколениями, то 90201 был чем-то вроде Skins для поколения 00-х и Эйфорией для 10-х. ⠀ Поэтому, когда как гром среди ясного неба прилетела новость о том, что продюсерский состав сериала взял «Sunsay» в качестве трека к сериалу, после 5 минут адреналиновой эйфории последовал целый океан внутреннего тепла и осознания что все здесь происходит не просто так. New faces and dangerous places!

Допис, поширений Maksym Sikalenko (@cape_cod)

Смотрите видеоклип Cape Cod – Sunsay:

Ранее сообщалось, что Джамала выпустила совместный трек с Cape Cod.

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Теги: Cape Cod, Беверли Хиллз 90210
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Источник: Ivonа bigmir)net

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