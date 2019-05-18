Тори Спеллинг поделилась фото со съемочной площадки нового "Беверли Хиллз"

Премьера сериала запланирована на 7 августа 2019 года.

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Американская актриса Тори Спеллинг поделилась в своем блоге фотографиями со съемочной площадки сериала “Беверли Хиллс - 2“. Напомним, что недавно в сети появилась информация о том, что продолжение популярного тв-шоу под угрозой срыва.

В Instagram исполнительницы роли Донны Мартин опубликованы снимки с другими актерами, среди которых Дженни Гарт Гэбриел Кертис и Джейсон Пристли.

Сама Тори Спеллинг признается, что рада снова вернуться к съемочному процессу и работать вместе со своими друзьями.

Все эти актеры — моя жизнь, мое удовольствие. Сейчас мне 46, и я ценю каждый момент, хочу запомнить его, насладится им сполна, - пишет актриса.

Ранее в сети показали первый проморолик со съемок “Беверли-Хиллз, 90210“.