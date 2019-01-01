"До мурашек": Могилевская презентовала видео на свою версию гимна Украины

Народная артистка Украины, певица и продюсер Наталья Могилевская выпустила видеоклип на свою позитивную версию гимна Украины.

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Впервые звезда спела новые стихи гимна в ефире “Танців з зірками“, посвятив выступление возвращению наших Героев. Певица назвала это днем ​​радости и представила свою версию. А сегодня в Сети появилось видео, где Наталья исполнила Гимн с учениками своей школы Звезд.

“Мені було дуже легко зняти це відео, тому що я знаю: змінити текст гімну є бажанням багатьох співвітчизників. Саме зараз я почала готувати нову етнічну программу всеукраїнського концертного туру, який ми починаємо в жовтні з Західного регіону. Ми просто зняли нашу репетицію, на яку я запросила дуже цікавих музикантів з рідкісними старовинними інструментами. А надихнули мене діти, учні моєї Школи. Я б дуже хотіла, щоб вони вірили в те, що будуть жити мирно і що доля в нашій країні їм посміхається з самого народження“ - поделилась певица.