"До мурашек": Могилевская презентовала видео на свою версию гимна Украины
Народная артистка Украины, певица и продюсер Наталья Могилевская выпустила видеоклип на свою позитивную версию гимна Украины.
Читай также: Что читают украинские звезды: Наталья Могилевская назвала любимые книги
Впервые звезда спела новые стихи гимна в ефире “Танців з зірками“, посвятив выступление возвращению наших Героев. Певица назвала это днем радости и представила свою версию. А сегодня в Сети появилось видео, где Наталья исполнила Гимн с учениками своей школы Звезд.
“Мені було дуже легко зняти це відео, тому що я знаю: змінити текст гімну є бажанням багатьох співвітчизників. Саме зараз я почала готувати нову етнічну программу всеукраїнського концертного туру, який ми починаємо в жовтні з Західного регіону. Ми просто зняли нашу репетицію, на яку я запросила дуже цікавих музикантів з рідкісними старовинними інструментами. А надихнули мене діти, учні моєї Школи. Я б дуже хотіла, щоб вони вірили в те, що будуть жити мирно і що доля в нашій країні їм посміхається з самого народження“ - поделилась певица.
- Музыка: Михаил Вербицкий
- Слова: Наталья Могилевская
- Фортепиано: Поль Солонарь
- Гитара: Владимир Письменный
- Ханг, перкашн: Владислав Кацюба
- Диджериду, барабаны: Евгений Юджипортной
- Ксилофон, перкашн, билли: Богуслав Тиховский
- Лира: Алексей Кабанов
- Саунд-продюсинг: Руслан Талабира
- Оператор, режиссер: Игорь Швидченко
- Режиссер монтажа: Антон Гридин и Наталья Могилевская
- Стиль: Gasanova
Текст:
Розквітає Україна
І слава і воля
І народу українців
Благоволить доля
Силу нам земля дарує
І вода дніпрова
Сяє і летить до Сонечка
Наша перемога
Вільна й сильна Україна
Ти у нас єдина
В серці кожної дитини
Ти одна родина
Встанем дружно всі ми разом
За нашу Свободу
Хай всі знають, що ми браття
Славетного Роду
Напомним, ранее Наталья Могилевская представила украиноязычную версию песни “В Киеве осень“.
Полная версия правил