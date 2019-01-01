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Наталья Могилевская исполнила собственную версию гимна Украины - видео

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Певица Наталья Могилевская перепела гимн Украины в прямом эфире третьего выпуска шоу "Танці з зірками 2019".
Наталья Могилевская исполнила собственную версию гимна Украины - видео
Наталья Могилевская исполнила собственную версию гимна Украины - видео
instagram.com/tanci1plus1

В воскресенье, 8 сентября, состоялся третий эфир популярного проекта “Танці з зірками 2019“. К ведущим шоу, Юрию Горбунову и Тине Кароль, на этот раз присоединилась певица и победительница 4 сезона Наталья Могилевская, которая встречала участников на балконе.

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Кроме того, после выступлений всех звездных пар артистка также появилась на главном паркете страны. Сначала Наталья подарила зрителям “Танців з зірками 2019“ украиноязычную версию известного хита “В Киеве осень“. 

Позже звезда вспомнила об возвращении украинских героев из российского плена. Она предложила всем помолиться за будущее нашей страны и спела собственную версию гимна Украины.

“Коли я дізналася про повернення наших героїв, я зробила незапланованний виступ. І я впевнена, що коли мільйони людей одночасно читають молитву, я вірю, що цей намір стає в мільйони разів сильнішим, він здійснюється. Я зробила молитву за нашу світлу перемогу в прямому ефірі разом з глядачем і заспівала нові вірші до музики Гімну України, які написала ще в День Незалежності і презентувала на своему благодійному концерті для підтримки та реконструкції Національного Ботанічного Саду. Дякую оркестрові телеканалу 1+1 за підтримку цієї сердечної імпровізації“, - прокомментировала свое выступление Могилевская в Instagram.

Посмотреть третий выпуск шоу “Танці з зірками 2019“ можно здесь.

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Теги: Наталья Могилевская, Танці з зірками 2019, Гимн Украины
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Источник: Ivonа bigmir)net

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