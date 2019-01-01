Канал "Украина" работает над новым сериалом "Наследники"

Съемки 16-серийной картины “Наследники“ проходят в Киеве.

В Киеве идут съемки 16-серийной картины “Наследники“ по заказу канала “Украина“. Фильм расскажет непростую историю семьи Орловых, которым предстоит преодолеть много испытаний.

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Действия картины разворачивается вокруг празднования юбилея главы “куриной империи“ Николая Орлова, на которое друг его юности Владимир Сухов приехал с дочерью Соней. Праздник заканчивается “сюрпризом“ – попыткой убийства именинника. Теперь ему не только предстоит разобраться, кто же его “заказал“, но и противостоять попыткам родственников и друзей отобрать бизнес и все, что у него есть. В то же время, Соне предстоит узнать, что на самом деле скрывается за картиной “богатой и красивой“ жизни Орловых…

"Наследники" пресс-служба

Режиссером сериала стал Дмитрий Матов. В фильме снимаются Наталья Доля, Эдуард Флеров, Анастасия Иванова, Екатерина Варченко, Влад Никитюк, Сергей Дзялык, Валентин Томусяк, Сергей Фролов, Светлана Зельбет, Стася Ровинская, Яша Кучеревский, Дмитрий Гаврилов, Слава Красовская и многие другие.

“Мне очень хотелось поработать с Дмитрием Матовым, посмотреть на его методы работы, – говорит актриса Екатерина Варченко. – Нравится команда проекта – работать очень комфортно. Я играю Дашу Орлову, мою героиню ждет сильная трансформация. Я очень довольна сценарием, потому что понимаю, что у каждого персонажа есть своя линия, и она совершенно оправданна. И очень интересно наблюдать, как персонажи меняются вследствие всего, что с ними происходит“.

"Наследники" пресс-служба

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Оператор-постановщик – Сергей Бойко. Продюсеры – Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Алла Липовецкая, Марина Квасова. Производством 16-серийной картины по заказу канала “Украина“ занимается компания Mamas Film Production. Съемки сериала “Наследники“ проходят в Киеве и Киевской области.

Ранее звезда сериала “Капитанша“ рассказала, как на съемках попала в шторм.