Звезда сериала "Капитанша" рассказала, как на съемках попала в шторм

Анна Михайловская рассказала об экстремальных ситуациях на съемках "Капитанши".

Скоро на телеканале “Украина“ состоится долгожданная премьера второго сезона популярного сериала “Капитанша“. В продолжении истории зрителей ждут новые приключения и вызовы, с которыми придется столкнуться героям. Анна Михайловская, исполнительница главной роли в сериале, поделилась с журналистами историей, как вся съемочная группа попала в настоящий шторм.

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Артистка призналась, что, несмотря на занятость, совершенно не раздумывала, принимать ли участие во втором сезоне, так как очень хотела встретиться снова с полюбившейся командой. Тем не менее, работа над картиной не обошлась без экстремальных ситуаций.

Съемки новых 16-ти серий проходили в Киеве, Киевской и Одесской областях, а также на Кипре. По словам актрисы, в заграничной командировке киношников настиг внезапный шторм.

"Капитанша" пресс-служба

“У нас были сложные съемочные дни на Кипре. Дело в том, что, снимая на яхте, мы попали в шторм – не по сценарию, а по-настоящему. Нас ужасно болтало, укачивало, все пили таблетки. Погода была не очень, но хорошо, что все обошлось без последствий“, – рассказала исполнительница роли капитанши Александры, актриса Анна Михаловская.

Смотрите премьеру сериала “Капитанша 2“ скоро на канале “Украина“.

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