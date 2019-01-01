Канал "Украина" и IVORY films снимают сериал "Будь что будет"

В Киеве стартовали съемки четырехсерийного фильма "Будь что будет".

В Киеве продакшн IVORY films работает над новым четырехсерийным фильмом “Будь что будет“ по заказу телеканала “Украина“. Съемки проходят в Киеве и Киевской области. Это фильм о молодой женщине, которой пришлось пережить трагедию, но после ряда разочарований и драматических ситуаций судьба подарила ей счастливый шанс на положительные перемены в жизни. Путь к счастью никогда не бывает гладким, вот и в этой мелодраме не обошлось без интриг, ревности, измены и даже покушений на жизнь.

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Продавец мебельного магазина Татьяна Корниенко собирается замуж за Олега, идеального во всех смыслах мужчины. Но романтическую идиллию разрушает трагическая случайность - Олег погибает под колесами автомобиля. Татьяна несколько месяцев не может прийти в себя, к тому же водитель автомобиля, за которого погиб ее жених, сумел избежать наказания. В жизни Татьяны происходит еще одна неприятность - она ​​теряет работу и остается без денег, окончательно загоняет ее в депрессию. И ей необходимо продолжать жить ради дочери, 10-летней Вари. Татьяну приглашают на собеседование в крупнейшую в стране строительную компанию «Фаворит» и предлагают возглавить департамент дизайна. Но она даже не догадывается, что попала на столь престижное место работы не случайно.

“У каждого из героев сериала будет несколько взлетов и падений, - рассказывает режиссер фильма Сергей Толкушкин. - В итоге получается такая зебра, причем, чем дальше, тем эти полосы становятся шире и глубже, но после черной полосы в жизни каждого все же наступает белая. Главная идея - что даже если в твоей жизни наступил черный период и кажется, что все против тебя, не нужно отчаиваться, скоро наступит белая полоса“.

"Будь что будет" пресс-служба

“Мне понравилось в этом проекте, у нас появилась возможность увидеть человека, который в течение какого-то промежутка времени меняется и продирается сквозь все сложности жизни, бизнеса, воспитания и своего опыта к самому себе и находит в себе человеческие чувства, эмоции, - комментирует исполнитель главной роли Дмитрий Шевченко. - И разбирается постепенно в том, что же в жизни главное, а что второстепенное“.

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В мелодраме снимаются Дмитрий Шевченко, Ирина Таранник, Владимир Заец, Леся Самаева, Маша Тарасова, Даниил Сушко, Игорь Рубашкин, Екатерина Тышкевич, Тамара Морозова, Владимир Гладкий, Ольга Арутюнян, Альберт Малик. Автор сценария - Ринат Гильфанов. Продюсеры - Наталья Стрибук, Виктория Корогод, Олег Рогожа, Илларион Павлюк, Владимир Рыбась, Армен Тер-Аванесов.

Канал "Украина" и IVORY films снимают сериал "Будь что будет" пресс-служба

Напомним, ранее стало известно, что канал “Украина“ работает над новой картиной с Анной Кошмал в главной роли.