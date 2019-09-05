Узнайте, кто из участников "Зважених та щасливих 9" покинул шоу во втором эфире, 5 сентября.

"Зважені та щасливі" 9 сезон: кто покинул шоу во втором выпуске пресс-служба

Сегодня, 5 августа на телеканале СТБ вышел 2 выпуск самого весомого проекта страны “Зважені та щасливі“. Проект покинул еще один участник.

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Так, на этой неделе под желтой линией оказались участники из коричневой команды и синей – Михаил Воробьев и Сергей Бовтюк. Михаил скинул -4 кг при начальном весе 158 кг, а Сергей –2 кг при начальном весе 148 кг.

По результатам голосования, участники решили, что помощь проекта нужнее Сергею Бовтюку и покинуть лагерь на второй неделе должен Михаил Воробьев.

Михаил Воробьев и Тамара Мумладзе пресс-служба

В субботу, 7 сентября, в 10:00 на СТБ в ток-шоу “Зважся!“ зрители увидят, как похудел Михаил самостоятельно дома.

Напомним, в первом выпуске “Зважених та щасливих“ шоу покинула Екатерина Лукьяшко.