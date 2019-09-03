Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Анита Луценко рассказала, что ее связывает с тремя участниками "Холостяка"

Комментариев: 0
Ведущая "Зважених та щасливих" Анита Луценко поделилась интересным фактом из лисной жизни.
Анита Луценко рассказала, что ее связывает с тремя участниками "Холостяка"
Анита Луценко рассказала, что ее связывает с тремя участниками "Холостяка"
instagram.com/anitasporty

Популярная фитнес-тренер и ведущая 9 сезона “Зважені та щасливі“ Анита Луценко удивила поклонников неожиданным признанием. Звезда рассказала, что ее связывает с тремя главными героями проекта “Холостяк“.

Читай также: “Холостяк Украина“: Как сложилась личная жизнь главных героев шоу

На своей странице в Instagram спортсменка призналась, что после начала съемок нового сезона “Зважених та щасливих“, в котором одним из тренером стал звезда шоу “Холостяк-6“ Иракли Макацария, она вспомнила, что ранее уже работала с тремя главными героями этого реалити.

Звезда заявила, что тренировала перед стартом проекта “Холостяк“ Френсиса Метью Романова (2 сезон), Андрея Искорнева (3 сезон) и Константина Евтушенко (4 сезон). Также Луценко рассказала, что участница первого сезона Марина Аристова (Дурицкая) является ее кумой.

“Почему-то вспомнился интересный факт из моей биографии и сошелся только когда начала работать с Иракли. Я то тренировала перед стартом проекта “Холостяк“ по парочке тренировок троих из главных героев #ностальжи #фотофакт Кто кстати вам больше всего запомнился?  P.S. Не смотрела ни одного сезона, но моя кума участница холостяка первого @marynaaristova“, - поделилась Анита Луценко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Почему-то вспомнился интересный факт из моей биографии и сошелся только когда начала работать с Иракли😂😅 Я то тренировала перед стартом проекта «Холостяк» по парочке тренировок троих из главных героев😁🤪 #ностальжи #фотофакт 😆 Кто кстати вам больше всего запомнился? P.S. Не смотрела ни одного сезона 😅🙈 но моя кума участница холостяка первого @marynaaristova 💃🏼💃🏼

Допис, поширений Anita Lutsenko (@anitasporty)

Напомним, ранее Анита Луценко в купальнике прокатилась на розовом кабриолете.

Поделись:
Теги: Холостяк, Анита Луценко
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь