Анита Луценко рассказала, что ее связывает с тремя участниками "Холостяка"

Ведущая "Зважених та щасливих" Анита Луценко поделилась интересным фактом из лисной жизни.

Популярная фитнес-тренер и ведущая 9 сезона “Зважені та щасливі“ Анита Луценко удивила поклонников неожиданным признанием. Звезда рассказала, что ее связывает с тремя главными героями проекта “Холостяк“.

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На своей странице в Instagram спортсменка призналась, что после начала съемок нового сезона “Зважених та щасливих“, в котором одним из тренером стал звезда шоу “Холостяк-6“ Иракли Макацария, она вспомнила, что ранее уже работала с тремя главными героями этого реалити.

Звезда заявила, что тренировала перед стартом проекта “Холостяк“ Френсиса Метью Романова (2 сезон), Андрея Искорнева (3 сезон) и Константина Евтушенко (4 сезон). Также Луценко рассказала, что участница первого сезона Марина Аристова (Дурицкая) является ее кумой.

“Почему-то вспомнился интересный факт из моей биографии и сошелся только когда начала работать с Иракли. Я то тренировала перед стартом проекта “Холостяк“ по парочке тренировок троих из главных героев #ностальжи #фотофакт Кто кстати вам больше всего запомнился? P.S. Не смотрела ни одного сезона, но моя кума участница холостяка первого @marynaaristova“, - поделилась Анита Луценко.

Напомним, ранее Анита Луценко в купальнике прокатилась на розовом кабриолете.