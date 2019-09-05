"Зважені та щасливі" 9 сезон: 2 выпуск смотреть онлайн

Узнайте, где и когда можно посмотреть второй выпуск 9 сезона популярного шоу "Зважені та щасливі".

Сегодня, 5 сентября, в 19:00 состоится покажут второй выпуск девятого сезона самого весомого проекта страны “Зважені та щасливі“. Посмотреть онлайн можно будет на канале СТБ и на нашем сайте Ivona.

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Ведущей нового сезона шоу стала Анита Луценко, а тренерами – Марина Боржемская, Иракли Макацария. Также помогать в похудении участникам будут диетолог Светлана Фус и психолог Анна Кушнерук.

На второй неделе участники смогут заработать в конкурсе “вертикальный твистер“ удобства для своих комнат: фен, ноутбук, плейстейшн и др.

Смотрите 2 выпуск проекта “Зважені та щасливі“ 9 сезон от 5.09.2019:

Посмотреть первый выпуск 9 сезона шоу “Зважені та щасливі“ можно здесь.