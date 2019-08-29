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"Зважені та щасливі" 9 сезон: 1 выпуск смотреть онлайн

Спецтема: ТВ и телешоу
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Узнайте, где и когда можно посмотреть первый выпуск 9 сезона популярного шоу "Зважені та щасливі".
"Зважені та щасливі" 9 сезон: 1 выпуск смотреть онлайн
"Зважені та щасливі" 9 сезон: 1 выпуск смотреть онлайн
пресс-служба

Сегодня, 29 августа, в 19:00 состоится премьера девятого сезона самого весомого проекта страны “Зважені та щасливі“. Посмотреть первый выпуск онлайн можно будет на канале СТБ и на нашем сайте Ivona.

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Ведущей нового сезона шоу стала Анита Луценко, а тренерами – Марина Боржемская, Иракли Макацария. Также помогать в похудении участникам будут диетолог Светлана Фус и психолог Анна Кушнерук.

В этом году в шоу примут участие 9 одиноких девушек и 9 одиноких парней, которым уже на первой неделе предстоит объединиться в пары. Как участники справятся с первыми испытаниями, смотрите онлайн на Ivona.

Смотрите 1 выпуск проекта “Зважені та щасливі“ 9 сезон от 29.08.2019:

Напомним, ранее стало известно, почему Иракли Макацария стал тренером проекта “Зважені та щасливі“.

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Теги: Зважені та щасливі 2019, Зважені та щасливі 9, Зважені та щасливі 9 смотреть онлайн
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Источник: Ivonа bigmir)net
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