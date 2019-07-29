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Ушел из жизни фэшн-фотограф Питер Линдберг, который работал с Меган Маркл

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Немецкий фотограф Питер Линдберг умер на 75 году жизни.
Ушел из жизни фэшн-фотограф Питер Линдберг, который работал с Меган Маркл
Ушел из жизни фэшн-фотограф Питер Линдберг, который работал с Меган Маркл
Getty Images

Во вторник, 3 сентября, скончался известный немецкий фотограф Питер Линдберг. Знаменитость  умерла в возрасте 74 лет. Об этом сообщается на официальной Instagram странице Линдберга.

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Родственники знаменитого фотографа пока что не называют причину смерти Питера и не раскрывают подробности предстоящих похорон.

“С большой грустью мы объявляем о смерти Питера Линдберга 3 сентября 2019 года в возрасте 74 лет. Его пережили его жена Петра, его первая жена Астрид, его четыре сына Бенджамин, Жереми, Симон, Иосиф и семь внуков. Он оставляет большую пустоту“, - говорится в сообщении в Instagram.

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Питер Линдберг считается одним из самых популярных фотографов в мире. Он был стал известным благодаря сотрудничеству с Vogue. Во время работы с глянцем он снимал множество всемирно известных знаменитостей. В объектив Линберга попали модели Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста, Синди Кроуфорд, Кейт Мосс, Наталья Водянова, актрисы Анджелина Джоли, Сальма Хайек и певица Леди Гага.

Кроме того, фотографии Питера появлялись в также в журналах Harper’s Bazaar и Vanity Fair. Фотограф также сотрудничал с Карлом Лагерфельдом, Дерил Ханной и Джорджо Армани.

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Одной из последних работ фотографа стала обложка сентябрьского номера Vogue, которую он создавал совместно с Меган Маркл. Отметим, что герцогиня Сассекская была приглашенным редактором издания.

Ранее сообщалось, что в США умер известный сценарист-мультипликатор.

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Теги: умер, Питер Линдберг
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Источник: Ivonа bigmir)net

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