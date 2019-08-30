В США умер известный сценарист-мультипликатор

Гордон Брессак скончался на 69-м году жизни.

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В США умер известный американский сценарист Гордон Брессак. Автор мультфильмов "Смурфики" и "Черепашки-ниндзя" скончался в возрасте 68 лет. О случившемся сообщил сын сценариста Джеймс Каллен Брессак.

На своей странице в социальной сети Instagram сын сценариста поблагодарил отца за все, что он для него сделал, в частности за то, что помог ему определиться с профессией.

Спасибо за то, что сказал, что я буду режиссером, еще тогда, когда я не понимал значение данного слова, - пишет Джеймс Брессак.

Известно, что Гордон Брессак последнее время тяжело болел. Он умер в своем доме в Лос-Анджелесе.

Гордон Брессак был сценаристом таких мультфильмов как: "Черный плащ", "Приключения Джимми Нейтрона", "Смурфики", и множество других. Также, он несколько раз был номинирован на премию "Эмми".

Недавно сообщалось, что в США умер известный актер Питер Фонда.