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Умер звезда фильмов "Люди в черном" Рип Торн

Комментариев: 1
Актер из серии фильмов "Люди в черном" Рип Торн скончался в возрасте 88 лет.
Умер звезда фильмов "Люди в черном" Рип Торн
Умер звезда фильмов "Люди в черном" Рип Торн
Getty Images

Умер американский актер Рип Торн, известный по роли в серии фильмов “Люди в черном“. Об этом сообщает Metro.

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Актер умер 9 июля в возрасте 88 лет в своем доме в окружении семьи в Лейквилле, штат Коннектикут. Причина смерти звезды пока не уточняется.

За свою актерскую карьеру Торн снялся более чем в 180 фильмах. Известность ему принесли роли в сериале “Шоу Ларри Сандерса“, фильмах “Люди в черном“, “Мария Антуанетта“ и “Робокоп 3“.

Актерскую карьеру Рип Торн начал в 1956 году с фильма режиссера Элиа Казана Куколка. В 1996 году актер получил премию Эмми за лучшую мужскую роль второго плана.

Ранее сообщалось, что умер актер из “Сверхъестественного“ Билли Драго.

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Теги: смерть, Рип Торн, Люди в черном
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  10.07.2019, 12:04
Оценка:  0
гость
да какая причина может быть в 88 лет -старость или думаете что если актер , то они не могут умереть???
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