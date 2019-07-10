Умер звезда фильмов "Люди в черном" Рип Торн

Актер из серии фильмов "Люди в черном" Рип Торн скончался в возрасте 88 лет.

Умер американский актер Рип Торн, известный по роли в серии фильмов “Люди в черном“. Об этом сообщает Metro.

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Актер умер 9 июля в возрасте 88 лет в своем доме в окружении семьи в Лейквилле, штат Коннектикут. Причина смерти звезды пока не уточняется.

За свою актерскую карьеру Торн снялся более чем в 180 фильмах. Известность ему принесли роли в сериале “Шоу Ларри Сандерса“, фильмах “Люди в черном“, “Мария Антуанетта“ и “Робокоп 3“.

Актерскую карьеру Рип Торн начал в 1956 году с фильма режиссера Элиа Казана Куколка. В 1996 году актер получил премию Эмми за лучшую мужскую роль второго плана.

Ранее сообщалось, что умер актер из “Сверхъестественного“ Билли Драго.