В США внезапно умер 20-летний актер

Звезда Disney Channel Камерон Бойс скончался во сне.

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В возрасте 20 лет ушел из жизни актер, танцор и звезда Disney Channel Камерон Бойс. Артист умер во сне, в субботу, 6 июля, сообщает ABC News.

По предварительной информации, смерть Камерона наступила из-за приступа, который связан с болезнью. По словам семьи актера, парень проходил длительный курс лечения, но полностью не излечился. О том, какой же болезнью страдал парень информации пока нет.

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Камерон Бойс начал карьеру с фильмов "Зеркала", "На крючке" и "Одноклассники". Он также известен работой в проектах студии “Disney Channel”: сериале "Джесси" и франшизе "Наследники".

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