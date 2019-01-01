В юбилейном сезоне "Х-фактора" примет участие новый проект известного продюсера Юрия Никитина - GRLS.

Еще один проект продюсера группы KAZKA появится на "Х-факторе" пресс-служба

Уже с 14 сентября в эфире телеканала СТБ начнется грандиозное празднование дня рождения вокального шоу “Х-фактор“. Попробовать свои силы и услышать вердикт судей-Х придет и новый проект известного продюсера Юрия Никитина - GRLS.

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Участницы группы Наиле и Айлар мечтают стать звездами всего за 365 дней. Для этого они снимают свою жизнь и публикуют видео на своем YouTube-канале.

По признанию коллектива, Юрий Никитин не знает о том, что они пришли на кастинг шоу “Х-фактор“. А свой номер для выступления и песню девушки подготовили самостоятельно:

“Уверенными маленькими шагами идем к мечте. Это первый опыт такого рода. Где-то может немного нелепо получиться, но мы - обычные люди. Просто верим в свое дело, мечту и развиваемся!“, - говорят они.

GRLS пресс-служба

Как выступит группа GRLS, и оценят ли судьи их выступление - узнаем с 14 сентября на телеканале СТБ.

Напомним, ранее участники группы KAZKA Саша Зарицкая и Никита Булаш рассказали, как “Х-фактор“ повлиял на их творчество.