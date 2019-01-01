25 августа Марина и Павел Зибровы отметили серебряную свадьбу.

Марина и Павел Зибровы: "25 лет назад у нас не было свадьбы" пресс-служба

Марина и Павел Зибровы отметили 25 лет совместной жизни – пара обновила обеты. Журналисты программы “Ранок з Україною“ на канале “Украина“ посетили свадьбу супругов и узнали, что Марина Зиброва запретила гостям на свадьбе, как женщина выбирала платье и в чем секрет счастливого брака Зибровых.

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Павел и Марина Зибровы вместе двадцать пять лет! Их любви время неподвластно! На Марине свадебный наряд. Церемонию провела дочь пары Диана. Девушка спрашивает, возьмет ли Павел Марину в жены во второй раз.

“Дианочка, скажи, а у меня есть варианты? – шутит Павел Зибров перед алтарем. – Да, я с большим удовольствием говорю: я хочу дальше с тобой жить до 130 лет“.

Среди гостей только и разговоров, что о невесте! Марина Зиброва для свадьбы ввела строгий дресс-код.

“Она просила, чтобы мы не приходили в одежде темных тонов“, – комментирует народный артист Украины Виталий Белоножко в эфире “Ранку з Україною“.

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О том, что хочет быть невестой во второй раз в жизни, жена народного артиста заговорила первой. Павел Николаевич – только рад порадовать любимую. Накануне Марина рассказывала: муж к организации не имеет отношения вообще! Тем более, не вмешивался и в выбор платья своей прекрасной невесты...

“У мамы было три платья, которые: “Это точно мое платье", а затем оно ехало назад в магазин“, – комментирует дочь Павла и Марины Зибровых Диана.

Как ни крутите, а Марина и Павел Зибровы – одна из самых крепких пар шоу-бизнеса. Зачем им вторая свадьба? Оказалось: первой у них вообще не было!

“25 лет назад у нас не было свадьбы. У нас был день рождения Марины, юбилей, и никто ничего не знал. Мы пришли в гости, где после второго тоста, когда поздравили Маринку, сказали, что мы поженились. И не было у нас белого платья с фатой“, – признались журналистам «Ранку з Україною“ Марина и Павел Зибровы.

Остался главный вопрос: в чем же секрет такого крепкого брака?

“Доверие. Любовь и доверие. И с юмором надо относиться. Не лазить в телефонах, Фейсбуках, Инстаграмах. Надо доверять и все будет хорошо!“ – поделились молодожены в программе “Ранок з Україною“.

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