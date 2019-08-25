Павел Зибров показал, как с женой отпраздновал серебряную свадьбу

Павел и Марина Зибровы отметили 25-тую годовщину свадьбы.

Известный украинский исполнитель Павел Зибров и его жена Марина устроили роскошное торжество по случаю серебряной свадьбы. 25 августа супруги во второй раз обменялись клятвами.

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Церемония состоялась в одном из элитных ресторанов под Киевом. Для праздника Павел выбрал белый костюм с бутоньеркой. А Марина была одета в пышное свадебное платье без фаты.

Отметим, что на самом деле праздник был двойным. 25 августа пара не только отметила 25-тую годовщину свадьбы, но и отпраздновала юбилей Марины. Ей исполнилось 60 лет.

На своей странице в Instagram Зибров опубликовал несколько фото и видео с церемонии. В описании к одному из роликом артист поделился впечатлениями от торжества. Певец показал своей первый танец с Мариной и поблагодарил всех гостей, а особенно свою дочь Диану. Как выяснилось, идея провести двойной праздник принадлежала дочери Зиброва. Она и стала ведущей роскошной церемонии.

“Цей день ми провели начебто у казці! Все було як в перший раз! Перший танець, перший поцілунок, вперше ми обмінялися каблучками та почули завітне «Так»! Ми дякуємо всім дорогим гостям, хто розділив цей вечір з нами і особливу подяку ми з Мариною хочемо висловити нашій донечці @diana_zibrova за те, що вона так майстерно провела нашу церемонію та і взагалі, що запропонувала та допомогла втілити це дійство у життя! Бо об‘єднати срібне весілля та ювілей - треба мати справжній хист, та вона впоралась якнайкраще !

Багато хто запитує, який секрет довгого союзу? По-перше - треба любити. Справжня любов не минає з часом, а стає тільки міцнішою та усвідомленою! А найкращий спосіб продовжити любов - це насолоджуватися кожною спільно проведеної хвилиною. І про що не шкодувати!“, - написал Павел Зибров.

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