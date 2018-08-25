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61-летний Павел Зибров поделился подробностями сексуальной жизни

Комментариев: 1
Народный артист Украины Павел Зибров рассказал о сексуальных экспериментах.
Павел Зибров поделился подробностями сексуальной жизни
Павел Зибров поделился подробностями сексуальной жизни
instagram.com/pavlo_zibrov

61-летний певец Павел Зибров признался, что до сих пор экспериментирует в сексе со своей женой Мариной.

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Об этом народный артист Украины рассказал за кулисами проекта “Фантастична ніч на каналі “Україна“, который телеканал покажет 31 декабря, передает Clutch.

По словам Зиброва, в 2018 году он “переродился“ в сексуальном плане:

В этом году у меня словно открылось второе дыхание. Кстати, мы как-то зашли с женой в секс-шоп, накупили там всякого, интересных штучек. А потом Марина Владимировна надела на себя это все… Ох, скажу я вам, это совсем по-другому, фантазию, конечно, возбуждает. И чувствуешь себя моложе.

Напомним, на “Лиге смеха“ жестко оскорбили певицу-трансгендера Зианджу. Как отреагировала общественность, читайте здесь.

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Теги: Павел Зибров, новости, фото, шоу-биз, секс
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Предаторр    10.12.2018, 16:11
Оценка:  +1
Предаторр
Похоже что Марина не забыла пристегнуть огромный страпон и на совесть"проевроинтегрировала "Павла так,что у него усы отвалились...
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