61-летний Павел Зибров поделился подробностями сексуальной жизни

Народный артист Украины Павел Зибров рассказал о сексуальных экспериментах.

61-летний певец Павел Зибров признался, что до сих пор экспериментирует в сексе со своей женой Мариной.

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Об этом народный артист Украины рассказал за кулисами проекта “Фантастична ніч на каналі “Україна“, который телеканал покажет 31 декабря, передает Clutch.

По словам Зиброва, в 2018 году он “переродился“ в сексуальном плане:

В этом году у меня словно открылось второе дыхание. Кстати, мы как-то зашли с женой в секс-шоп, накупили там всякого, интересных штучек. А потом Марина Владимировна надела на себя это все… Ох, скажу я вам, это совсем по-другому, фантазию, конечно, возбуждает. И чувствуешь себя моложе.

Напомним, на “Лиге смеха“ жестко оскорбили певицу-трансгендера Зианджу. Как отреагировала общественность, читайте здесь.