Павел Зибров застраховал свои усы: названа сумма

Украинский певец Павел Зибров сделал шокирующее признание о своей главной "фишке".

Народный артист Украины Павел Зибров застраховал свою главную “фишку“ - усы.

Об этом певец рассказал в эксклюзивном интервью каналу “Украина“:

Я подписал договор, застраховав усы на миллион гривен. Не дай Бог с ними что-то случится – я получаю миллион. Кстати, Владимир Гришко, тенор, например, застраховал свои связки и голос. А я вот – усы. Мои усы – это бренд, а бренд стоит денег.

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Именно поэтому, утверждает Зибров, сам он никогда не будет сбривать усы. Разве что ему за это заплатят миллион.

У кого-нибудь есть лишний миллион? Пожалуйста, я готов его принять. Вот как только положат перед Павлом Зибровым миллион – пожалуйста, уберу усы.

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