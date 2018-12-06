Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Павел Зибров застраховал свои усы: названа сумма

Комментариев: 5
Украинский певец Павел Зибров сделал шокирующее признание о своей главной "фишке".
Павел Зибров застраховал свои усы: названа сумма
Павел Зибров застраховал свои усы: названа сумма
kanalukraina.tv

Народный артист Украины Павел Зибров застраховал свою главную “фишку“ - усы.

Об этом певец рассказал в эксклюзивном интервью каналу “Украина“:

Я подписал договор, застраховав усы на миллион гривен. Не дай Бог с ними что-то случится – я получаю миллион. Кстати, Владимир Гришко, тенор, например, застраховал свои связки и голос. А я вот – усы. Мои усы – это бренд, а бренд стоит денег.

Читай также: Павел Зибров составил топ-5 сексуальных украинок

Именно поэтому, утверждает Зибров, сам он никогда не будет сбривать усы. Разве что ему за это заплатят миллион.

У кого-нибудь есть лишний миллион? Пожалуйста, я готов его принять. Вот как только положат перед Павлом Зибровым миллион – пожалуйста, уберу усы.

Напомним,  украинская певица Надя Дорофеева получила награду от корейцев. Подробности читайте здесь.

Поделись:
Теги: Павел Зибров, новости, фото, шоу-биз
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  06.12.2018, 18:18
Оценка:  0
гость
Просто нету слов. Да отдай эти деньги онкобольным детям! Кому нужны усы этого старпёра? "Если с ними что-то случится" - а ЧТО может случится с усами? Сравнивает себя с Гришко-так он же ГОЛОС застраховал,это его хлеб! У меня сомнения насчёт его адекватности.
Василище    06.12.2018, 17:18
Оценка:  0
Василище
Усы и борода-уродство.Близость к обезьянам))
pусский  (аноним)  06.12.2018, 16:58
Оценка:  0
pусский
Ну, если Дженнифер Лопес застраховала свою сраку, а Зибров усы, то застрахую свой гигантский отросток на случай заражения хохлушкой, гы-гы-гы! Их сейчас много на трассе, все жалуются на режим Парашенко и своих мужей/отцов, вот и ебу из жалости...
tinkerrr    06.12.2018, 17:22
Оценка:  0
tinkerrr
...очередной русский мечтатель...
гость  (аноним)  06.12.2018, 16:43
Оценка:  +3
гость
клоун...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь