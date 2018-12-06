Награду украинской певице Наде Дорофеевой вручил Посол Республики Корея в Украине Ли Янг Гу.

Солистка группы “Время и Стекло“ Надя Дорофеева известна своим многолетним увлечением корейской культурой: артистка популяризирует модных корейских дизайнеров в Украине и корейскую музыку, а в 2016 году группа “Время и Стекло“ участвовала в корейско-украинском концерте дружбы.

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За вклад в укрепление корейского имиджа в Украине и украинского имиджа в Корее, а также популяризацию k-pop культуры, Посольство Республики Корея отметило Надю специальной наградой.

Надя Дорофеева получила награду от корейцев пресс-служба

Сама Дорофеева говорит о награде так:

Уже несколько лет я восхищаюсь Кореей и не устаю признаваться в любви корейской культуре, моде, музыке и дизайну. Я горжусь, что именно эта страна стала вдохновением для создания концепт-стора уникальных вещей корейских брендов SO DODO. И благодаря таким инициативам как “Україна як Корея“ украинские артисты имеют возможность представлять свою страну во всем мире. Для меня большая честь получить награду от Посольства Республики Корея. Я уверена, что это начало нашей большой творческой и музыкальной дружбы.

На церемонии присутствовали продюсер MOZGI Entertainment Ирина Горовая и Почетный Консул Республики Корея в Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областях Николай Баграев, который является инициатором и организатором музыкальной акции Ukraine like Korea.

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